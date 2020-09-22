Путин предложил в ООН бесплатную вакцину от коронавируса
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Президент России Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН предложил сотрудникам ООН привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». РБК вел прямую трансляцию выступления.В источнике
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