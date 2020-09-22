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РБК
РБК

Путин предложил в ООН бесплатную вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН предложил сотрудникам ООН привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». РБК вел прямую трансляцию выступления.В источнике
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РБК

Путин предложил в ООН бесплатную вакцину от коронавируса

РБК13:17
RT на русском

Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

RT на русском12:19
ТАСС

Путин предложил бесплатные поставки российской вакцины от коронавируса для сотрудников ООН

ТАСС12:15
Коммерсантъ

Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцину от коронавируса

Коммерсантъ12:19
Газета.Ru

Путин предложил бесплатно предоставить «Спутник V» сотрудникам ООН

Газета.Ru13:43
Lenta.ru

Путин предложил сотрудникам ООН российскую вакцину от коронавируса бесплатно

Lenta.ru12:41
РИА Новости

Вакцина от коронавируса должна быть доступна всем, заявил Путин

РИА Новости12:46

Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре, о внешней разведке и о безопасности во исполнение поправок к Конституции РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.
Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке
Lenta.ru13:30
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Спасите семью Алексея Баталова: как идет следствие

Напомним, в статье «Спасите семью Алексея Баталова», опубликованной 14 сентября в «МК», рассказывались о том, как обманным образом были нотариально оформлены доверенности, позволяющие распоряжаться всем принадлежащим семье Баталова имуществом, всеми денежными средствами на счетах в отечественных и зарубежных банках, доступ ко всей корреспонденции, право совершать любые сделки от их имени.
Московский Комсомолецвчера в 08:28
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В Петербурге на год перенесли открытие двух новых станций метро

Санкт-Петербург, 22 сентября 2020, 14:43 — REGNUM Новые станции на четвёртой (оранжевой) линии петербургского метрополитена — «Театральная» и «Горный институт» — вместо запланированного ранее 2022 года откроются только в конце 2023 года.
REGNUM07:43
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Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости13:18
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Toyota анонсировала усовершенствованный внедорожник Land Cruiser Prado

Цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado варьируются от 2 656 000 рублей за базовый вариант со 163-сильным бензиновым двигателем в сочетании с МКПП до 4 787 000 рублей за топовый внедорожник в исполнении Black Onyx с дизельным мотором и 7-местном варианте.
Тарантас Ньюс04:40
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Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия09:24
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