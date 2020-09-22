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РБК
РБК

Путин предложил в ООН бесплатную вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблеи ООН предложил сотрудникам ООН привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». РБК вел прямую трансляцию выступления.В источнике
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РБК

Путин предложил в ООН бесплатную вакцину от коронавируса

РБК12:41
Lenta.ru

Путин предложил сотрудникам ООН российскую вакцину от коронавируса бесплатно

Lenta.ru12:41
ТАСС

Путин предложил бесплатные поставки российской вакцины от коронавируса для сотрудников ООН

ТАСС12:15
RT на русском

Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

RT на русском12:19
Коммерсантъ

Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцину от коронавируса

Коммерсантъ12:19
URA.Ru

Россия бесплатно раздаст вакцину от коронавируса сотрудникам ООН

URA.Ru12:24
РИА Новости

Вакцина от коронавируса должна быть доступна всем, заявил Путин

РИА Новости12:46

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий сносить хорошие дома

Поправки к Градостроительному, Земельному и Жилищному кодексам, которые позволят сносить любые дома, даже в хорошем состоянии, для «комплексного развития территорий» в регионах, внесены в Госдуму, 21 сентября сообщает газета «Коммерсантъ».
ИА Красная Веснавчера в 05:19
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Сноуден выплатит более $5 млн по иску Минюста США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США $5 млн, которые он заработал на продаже своей книги и гонорарах за выступления, сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.
Право.ру03:05
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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