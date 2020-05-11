Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

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