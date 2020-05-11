Общество
ТАССПутин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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Экономика
Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей
По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 13:36
Общество
Воробьев назвал срок продления ограничений в Подмосковье
Ограничения по работе, которые были введены в Подмосковье из-за распространения коронавируса, будут продлены до 18 мая.
Известия 14:29
Происшествия
Курбана Кубасаева увезли из колонии в неизвестном направлении
Бывшего руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Курбана Кубасаева, осужденного на 5 лет за получение взятки, вывезли из колонии, где он отбывал наказание, в неизвестном направлении.
АиФ Дагестан 05:06
Общество
После обращения Путина рухнул сайт Госуслуг
Сразу же после заявления президента РФ Владимира Путина о предоставляемой россиянам возможности оформить заявление по поводу получения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на ребенка, возраст которого составляет от 3 лет до 15 включительно, платформа для предоставления федеральных государственных услуг рухнула.
Live24 12:20
Здоровье
Роспотребнадзор направил в регионы рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Service 09 мая в 01:49
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет, сообщается на сайте кабмина.
ТАСС 16:57
Политика
Путин поручил возобновить работу базовых отраслей экономики
Путин отметил, что в этих отраслях занято большое количество сотрудников.
Интерфакс - Россия 09:35
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Авто
В Сети появились первые изображения кроссовера Skoda Enyaq
Дизайнеры "Колёса.ру" представили свое видение серийной версии электрокроссовера Skoda Enyaq, который выйдет на рынок в 2021 году.
Новые автомобили 01:39
Политика
На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус
Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
Общество
Вице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками
В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции.
REGNUM 15:10
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Газета.Ru 15:15
Единоборства
Тактаров — Тайсону: ты ещё не вернулся на мой уровень
Тактаров ранее выразил желание провести поединок с Тайсоном.
Чемпионат 16:08
Политика
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Михаила Мишустина
Как пишет ТАСС, о состоянии главы правительства рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
Псковское агентство информации 15:22
Авто
Lexus выпустит недорогой и компактный кроссовер BX
Китайские инсайдеры сообщают о новой разработке от Lexus. Японский бренд выпустит недорогой и компактный кроссовер BX.
Актуальные Новости 11:50
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
Футбол
Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана
Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.
Газета.Ru вчера в 23:04
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч человек
"По последним данным, в США количество случаев заражения COVID-19 превысило 1 340 000 человек, 80 087 инфицированных скончались вследствие заражения новым коронавирусом", - сообщают эксперты.
Московский Комсомолец 16:51
Происшествия
Подбитый своим фрегатом корабль ВМС Ирана показали на видео
Российская газета 06:04
Кино
«Союзмультфильм» показал свой первый 3D-мультфильм
Gazeta.SPb 16:17
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру 09:23
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Общество
Выплату в 10 тысяч рублей могут назначить почти для 22 млн детей
Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет могут быть назначены для 22 миллионов детей в России, заявили в пресс-службе Минтруда.
Парламентская газета 13:44
Общество
Режим ограничений в Ростовской области и самоизоляции сохраняется
В Ростовской области продолжают действовать введенные ранее из-за коронавируса ограничения и режим самоизоляции.
Ugpressa.ru 14:54