Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургПутин поручил снизить ставку страховых взносов до 15%

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения размера страховых взносов до 15% для предприятий малого и среднего бизнеса. Путин поручил снизить вдвое ставку на сумму зарплаты, которая превышает минимальный размер оплаты труда.
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Владимир Путин
Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а что называется в долгую, на перспективу. Таким образом мы создаём для работодателей долгосрочный стимул повышать зарплаты своим сотрудникам.
— Владимир ПутинЧита.Ру 10:21

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