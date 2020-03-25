Коронавирус
ИзвестияПутин предложил вдвое снизить размер страховых взносов
Президент России Владимир Путин предложил снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15% в качестве стимуляции работодателей к повышению зарплат своим сотрудникам. Как отметил лидер, предложенная им мера является долгосрочной.
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Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей в России
Следующая неделя для жителей России будет нерабочей с сохранением заработной платы, сообщил во время обращения к гражданам глава государства Владимир Путин.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Общество
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Армия и оружие
В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.
Космос
Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи
Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Армия и оружие
Американцы выразили восторг российскому бомбардировщику Ту-95
Автор материала напоминает, что бомбардировщик-ракетоносец эксплуатировался еще во времена «холодной войны».
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Общество
В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом
Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
Общество
Испания обошла Китай по числу погибших от коронавируса
По данным на 25 марта, Испания обошла Китай по числу погибших от коронавируса.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Здоровье
В Оренбургской области выявлено три новых случая коронавируса
О трех новых случаях заболевания COVID-2019 в Оренбургской области сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
Авто
Названа дата появления новых Toyota Corolla и Venza
В Intagram-канале allcarnews появилась информация о появлении новых моделей Toyota.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Армия и оружие
Военным США запретили выезжать за границу
Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Футбол
Жена Павла Мамаева назвала шуткой слова о переезде в другую страну
Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана призналась, что слова о переезде в другую страну были шуткой.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет
Пилот погиб при падении самолета. Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Хоккей
Российский хоккеист попался на кокаине
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского хоккеиста Кирилла Дьякова за употребление кокаина.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Наука
С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека
В ходе эксперимента отдельные клетки удалось омолодить на 3-7 лет.