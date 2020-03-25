Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин предложил вдвое снизить размер страховых взносов

Президент России Владимир Путин предложил снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15% в качестве стимуляции работодателей к повышению зарплат своим сотрудникам. Как отметил лидер, предложенная им мера является долгосрочной.
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Путин поручил вдвое снизить ставку страховых взносов

Московский Комсомолец09:41

«Мощнейшая помощь для бизнеса». Снижение страховых взносов спасет малых и средних предпринимателей

Телеканал 360°10:51

Президент РФ предложил снизить размер страховых взносов для работников малых и средних предприятий до 15%

Агентство Москва09:42

Путин предложил снизить страховые взносы малому и среднему бизнесу

РБК11:28

Путин предложил вдвое снизить страховые взносы

Росбалт09:40

Путин предложил вдвое снизить размер страховых взносов

Известия10:35

Снижение страховых выплат для бизнеса на карантине – «серьёзная поддержка»

REGNUM11:23
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
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Путин объявил следующую неделю нерабочей в России

Следующая неделя для жителей России будет нерабочей с сохранением заработной платы, сообщил во время обращения к гражданам глава государства Владимир Путин.
iReactor 10:32
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Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Общество

Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Lenta.ru 14:08
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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
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Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
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Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис 09:59
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Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

РБК 09:56
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
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Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Газета.Ru 03:58
Армия и оружие

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:17
Космос

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Аргументы и Факты вчера в 10:15
Армия и оружие

Американцы выразили восторг российскому бомбардировщику Ту-95

Автор материала напоминает, что бомбардировщик-ракетоносец эксплуатировался еще во времена «холодной войны».
ГЛАС.RU 11:07
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Общество

В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
REGNUM 05:33
Общество

Испания обошла Китай по числу погибших от коронавируса

По данным на 25 марта, Испания обошла Китай по числу погибших от коронавируса.
RuNews24.ru 08:38
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Здоровье

В Оренбургской области выявлено три новых случая коронавируса

О трех новых случаях заболевания COVID-2019 в Оренбургской области сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
Orenburg.media 05:27
Авто

Названа дата появления новых Toyota Corolla и Venza

В Intagram-канале allcarnews появилась информация о появлении новых моделей Toyota.
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Армия и оружие

Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Футбол

Жена Павла Мамаева назвала шуткой слова о переезде в другую страну

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана призналась, что слова о переезде в другую страну были шуткой.
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В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

Пилот погиб при падении самолета. Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ.
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Российский хоккеист попался на кокаине

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского хоккеиста Кирилла Дьякова за употребление кокаина.
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Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
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Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 13:15
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С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека

В ходе эксперимента отдельные клетки удалось омолодить на 3-7 лет.
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