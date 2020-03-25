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Происшествия В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет Пилот погиб при падении самолета. Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ.

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