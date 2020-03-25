Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин предложил вдвое снизить размер страховых взносов

Президент России Владимир Путин предложил снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15% в качестве стимуляции работодателей к повышению зарплат своим сотрудникам. Как отметил лидер, предложенная им мера является долгосрочной.
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Путин предложил снизить страховые взносы малому и среднему бизнесу

РБК11:28

«Мощнейшая помощь для бизнеса». Снижение страховых взносов спасет малых и средних предпринимателей

Телеканал 360°10:51

Путин предложил вдвое снизить страховые взносы

Росбалт09:40

Путин поручил вдвое снизить ставку страховых взносов

Московский Комсомолец09:41

Президент РФ предложил снизить размер страховых взносов для работников малых и средних предприятий до 15%

Агентство Москва09:42

Путин предложил вдвое снизить размер страховых взносов

Известия10:35

Путин предложил снизить страховые взносы для МСП в два раза на перспективу

REGNUM10:15
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Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым»

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РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
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Общество

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Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
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В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
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Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»

Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".
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В рамках предпринимаемых мер по сворачиванию деятельности "Рокетбанка" планируется прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности), сократить численность персонала и повысить тарифы.
Российская газета вчера в 09:49
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В продажу поступил «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»

УАЗ объявил официальный старт продаж "антарктической" версии УАЗ "Патриот".
Новые автомобили вчера в 06:11
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Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

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Шахматист Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов

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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом

Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
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Происшествия

Саратовец задержан по подозрению в убийстве малолетнего ребенка

По подозрению в убийстве малолетнего был задержан 22-летний мужчина, который является сожителем матери мальчика.
Народные новости 12:30
Общество

Власти ОАЭ ставят препоны эвакуации россиян из страны

Надежда остается лишь на «Аэрофлот», но его вывозные лайнеры загружены на неделю вперед – очевидно, необходимо запрашивать дополнительные частоты из Дубая, а также ставить на маршрут более ёмкие борта.
ТурДом 09:41
Энергетика

Минфин России предоставит Белоруссии «нефтяной трансфер»

Минск, 25 марта 2020, 11:56 — REGNUM Минфины России и Белоруссии разрабатывают механизм межбюджетного трансферта в рамках соглашения об импорте российской нефти Белоруссией.
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В России падает спрос на новые автомобили

Интересно, что снижение интереса к покупке новых автомобилей произошло до массового повышения их стоимости – на данный момент свои прайс-листы обновили только 10 брендов из 52, представленных в России.
CarsWeek.ru 23 марта в 23:59
Экономика

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Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Политика

Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 13:25
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
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В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
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"Зенит" взыскал более 687 тысяч рублей с болельщика, выбегавшего на поле в домашнем поединке 1/16 финала Лиги Европы-2018 / 19 с "Фенербахче".
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Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

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Платежи по кредитам переносятся на первый рабочий день после выходной недели

Платежи по кредитам, которые приходятся на следующую неделю, объявленную в России выходной, должны быть осуществлены гражданами в первый рабочий день после нее.
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Еще двое воронежцев попали в больницу с подозрением на коронавирус

В Воронежской области еще двух человек поместили в больницы для проверки на коронавирус.
Обозреватель Врн 13:18
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ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на сумму $2 млрд

По предварительным данным, бюджет плана реагирования составит $2 млрд, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Коммерсантъ 11:23
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
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