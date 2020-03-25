Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин поручил снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ

Президент России Владимир Путин поручил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для россиян, чья зарплата превышает минимальный размер оплаты труда. Прежде всего это коснется работающих на малый и средний бизнес.
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Путин предложил снизить страховые взносы малому и среднему бизнесу

РБК11:28

«Мощнейшая помощь для бизнеса». Снижение страховых взносов спасет малых и средних предпринимателей

Телеканал 360°10:51

Президент РФ предложил снизить размер страховых взносов для работников малых и средних предприятий до 15%

Агентство Москва09:42

Снижение страховых выплат для бизнеса на карантине – «серьёзная поддержка»

REGNUM11:23

Путин поручил вдвое снизить ставку страховых взносов

Московский Комсомолец09:41

Путин предложил вдвое снизить страховые взносы

Росбалт09:40

Путин предложил вдвое снизить размер страховых взносов

Известия10:35
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Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, сообщил в телеграм-канале столичный оперативный штаб по заболеванию.
РИА Новости 12:21
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РБК вчера в 11:53
Общество

Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России

России в целом пока удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни.
Lenta.ru 09:25
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Газета.Ru 10:54
Общество

ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах

Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Газета.Ru вчера в 10:06
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет вчера в 08:46
Политика

Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Мой Брянск 10:23
Хоккей

КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Ведомости 05:48
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса

Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
Росбалт 08:31
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости вчера в 13:07
Происшествия

Суд арестовал женщину, похитившую новорожденную в Йошкар-Оле

33-летняя женщина, которая похитила новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле, отправлена под арест.
Вести.Ru 12:10
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Общество

Число зараженных коронавирусом в России достигло 658 человек

По состоянию на среду, 25 марта, количество заразившихся коронавирусом нового типа в России составляет 658 человек.
Газета.Ru 07:40
Общество

На Алексея Навального напали перед эфиром на Эхе Москвы

Эхо Москвы 09:33
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Live24 08:53
Общество

Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

1pnz.ru 08:31
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня 23 марта в 10:01
Общество

В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Известия 03:20
Общество

«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
РБК 10:48
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Здоровье

Депздрав Москвы объяснил алгоритм лечения от коронавируса на дому

От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.
Газета.Ru 01:48
Происшествия

Пилот разбившегося на Кубани военного Л-39 погиб

На Кубани во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Л-39.
Российская газета 12:00
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
ТАСС 02:55
Общество

Путин объявил об автоматическом продлении пособий и льгот на полгода

В своем телеобращении 25 марта президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, среди которых будет автоматическое продление всех соцпособия и льгот в течение шести месяцев.
МонаВиста 11:45
Политика

ООН объявила о запуске глобального плана по борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах.
Взгляд.ру 10:54
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru вчера в 09:57
Политика

На Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней

Киев, 25 марта 2020, 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.
REGNUM 07:30
Происшествия

Силовики проводят обыски у главы Кизлярского района

Силовики в рамках уголовного дела о превышении полномочий проводят обыски в рабочем кабинете и дома главы администрации Кизлярского района и в доме главы района Александра Погорелова.
Нур 10:44
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