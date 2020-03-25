Коронавирус
Моя Москва.онлайнПутин предложил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15%
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15%. Об этом он сообщил в своем обращении к гражданам в связи с распространением коронавируса. Отмечается, что такая мера может быть введена для зарплат больше МРОТ.
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Путин предложил снизить до 15% ставку страхвзносов для МСП с уровнем зарплат выше МРОТ
Интерфаксвчера в 10:04
«Мощнейшая помощь для бизнеса». Снижение страховых взносов спасет малых и средних предпринимателей
Телеканал 360°вчера в 10:51
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Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Политика
Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Политика
В Италии оценили помощь России в борьбе с коронавирусом
Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Происшествия
В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя
Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Политика
В Кремле прокомментировали отмену поездки Путина в Санкт-Петербург
По словам представителя Кремля, поездки Путина за пределы Москвы не отменены, но, безусловно, сокращены.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Транспорт
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Здоровье
В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом
Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
Общество
В Тверской области распространяют фейк про патрули в торговых центрах
26 марта в соцсетях и чатах мессенджеров жителей Тверской области распространилась информация, что с 25 марта по 12 апреля сотрудники правоохранительных органов якобы ежедневно патрулируют торговые центры и школы из-за коронавируса и проверяют, нет ли там детей.
Общество
В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса
24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Транспорт
В России отменяются некоторые поезда между регионами
Пассажирам предлагается поехать на других поездах, либо же им вернут в полном объеме деньги за купленные билеты.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Происшествия
В Москве в медклинике произошел взрыв
Общество
Сотрудник Европарламента скончался от коронавируса
Молодой сотрудник Европейского парламента скончался от коронавирусной инфекции.
Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Кинокритики решили развлечь тех, кто обрек себя на добровольный карантин, и посоветовали к обязательному просмотру ряд фильмов.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Армия и оружие
Российские военные вирусологи с оборудованием прибыли в Италию
Минобороны РФ проинформировало, что шесть военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными специалистами, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.
Здоровье
На Ставрополье зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
На Ставрополье подтвердились три новых случая заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Общество
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в «нерабочую» неделю
В воскресенье погода в центре европейской части России начнет ухудшаться.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.