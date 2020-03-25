Коронавирус

МИР 24МИР 24Путин предложил вдвое снизить страховые взносы

Президент России Владимир Путин поручил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ.
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Владимир Путин
Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов.
— Владимир ПутинКрасная весна 10:20

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