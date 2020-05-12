Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть россиянам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в прошлом году налог на доход.

Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход за 2019 год

Здоровье Медик рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в России Врачи встревожены в ожидании того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России через неделю, заявила главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".

Политика В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша» Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети. 121

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 294

Авто Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA). 1

Шоу-бизнес Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет К слову, это не единственное изменение во внешности, к которому стремятся дети Бородиной.

Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 2,8K

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19. 988

Экономика Банк «Роснефти» назван главным кредитором владельца «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, отвечая на вопрос «Ведомостей» о влиянии «Роснефти» на продажу газеты, заявил, что подозревать его в сговоре с «Роснефтью» после двух судов издания с этой компанией просто нелепо. 2

Общество Московское метро назвало закупочные цены масок Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. 2K

Происшествия США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези. 631

Экономика Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 85

Общество В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета». 419

Происшествия Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году. 119

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 421

Общество В Красноярском крае вводится масочный режим В Красноярском крае вводится масочный режим, - об этом в своем обращении к жителям региона заявил губернатор Александр Усс. 102

Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 21 человека Абакан, 13 мая 2020, 06:41 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в правительстве региона. 13

Здоровье В США повышен прогноз по смертности от коронавируса Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.

Общество Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах Жителям России стоит готовиться к тому, что летом 2020 году в России участятся природные катаклизмы. 105