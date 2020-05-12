Общество
Моя Москва.онлайнПутин предложил вернуть самозанятым налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть россиянам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в прошлом году налог на доход.
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Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный в 2019 году
Общественная служба новостей11 мая в 09:45
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Здоровье
Медик рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в России
Врачи встревожены в ожидании того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России через неделю, заявила главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Коммерсантъ вчера в 23:05
Политика
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»
Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
РИА Новости вчера в 18:02
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
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Президент «Барселоны» одобрил трансфер Миранчука
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Происшествия
В Якутске идёт эвакуация людей в связи с паводком
В столице Якутии обострилась ситуация в связи с паводком на реке Лене.
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Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер
Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).
Автоновости дня 11 мая в 12:35
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
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Шоу-бизнес
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет К слову, это не единственное изменение во внешности, к которому стремятся дети Бородиной.
Вокруг ТВ вчера в 15:43
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США
Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11 мая в 11:02
Экономика
Банк «Роснефти» назван главным кредитором владельца «Ведомостей»
Демьян Кудрявцев, отвечая на вопрос «Ведомостей» о влиянии «Роснефти» на продажу газеты, заявил, что подозревать его в сговоре с «Роснефтью» после двух судов издания с этой компанией просто нелепо.
Финансовая газета вчера в 08:20
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Происшествия
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
Происшествия
Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и патронами
РИА Новости вчера в 23:16
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 11 мая в 04:48
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
Общество
В Красноярском крае вводится масочный режим
В Красноярском крае вводится масочный режим, - об этом в своем обращении к жителям региона заявил губернатор Александр Усс.
АиФ Красноярск вчера в 09:14
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 21 человека
Абакан, 13 мая 2020, 06:41 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:41
Общество
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»
Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
Здоровье
В США повышен прогноз по смертности от коронавируса
Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 20:56
Общество
Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Жителям России стоит готовиться к тому, что летом 2020 году в России участятся природные катаклизмы.
Газета.Ru вчера в 20:34
Политика
Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов
Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров.
РИА Новости вчера в 21:58
Политика
Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
Президент США Дональд Трамп прервал очередную пресс-конференцию после перебранки с журналистами.
РИА Новости 11 мая в 17:50
Игры
Космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam
Космическая стратегия Stellaris временно появилась в бесплатном доступе на Steam.
Дни24 вчера в 08:49