Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Политика
Путин поздравил «Роснефть» с запуском танкера Aframax
Президент России Владимир Путин поздравил "Роснефть" с запуском первого танкера Aframax на газомоторном топливе на "Звезде", по его словам, это реальная победа.
РИА Новости 07:22
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости вчера в 07:39
Общество
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Общество
Завтра в детских садах увеличится количество дежурных групп
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, с 13 мая количество дежурных групп в детских садах увеличится.
Gorod48 07:24
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
Экономика
В России может обанкротиться до 70% производителей мебели
По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
Общество
Пропуска на Кубани отменят 23 мая
Отмена пропусков внутри муниципалитетов станет одним из этапов постепенной отмены режима ограничений в Краснодарском крае.
Anapa.life 06:13
Общество
Голикова: 11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что 11 регионов России уже сейчас могут выйти на первый и второй этапы по ослаблению режима самоизоляции.
Комсомольская правда вчера в 10:27
Общество
В Подмосковье ограничения по работе предприятий продлили до 18 мая
Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, 18 мая.
Аргументы и Факты вчера в 15:48
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии.
Piter.tv 01:13
Происшествия
Животных в скандальном приюте Якутска убили удушающим препаратом
Интерфакс вчера в 06:12
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
Здоровье
«Мне говорили про всемирный заговор и смеялись в лицо»: экс-челябинка заразилась COVID-19 в Москве
25-летняя Анна заразилась коронавирусом в Москве. В столицу она переехала три года назад — учиться и работать в сфере торговли.
74.ru 05:11
Общество
Intel и TSMC могут построить в США завод по производству чипов
На территории Америки уже действует несколько заводов по производству чипов, но самые энергоэффективные микросхемы по 10-нанометровому или меньшему технологическому процессу производит лишь Intel.
RuNews24.ru вчера в 01:30
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Шоу-бизнес
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета вчера в 10:57
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Экономика
«Роснефть» оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году
"Роснефть" оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году с 950 миллиардов рублей до 750 миллиардов, заявил глава нефтяной компании Игорь Сечин.
РИА Новости 07:22
Общество
Беглов объяснил причину продления ограничительных мер в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил причину продления ограничительных мер в городе до 31 мая.
Питерские заметки 04:26
Музыка
«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн
Онлайн-концерты покажут в дни запланированных прежде полуфиналов – 12 и 14 мая. А 16 мая, в день "финала", состоится специальное шоу.
Толк 06:51
Общество
Широков предложил выбрать нового президента России из окружения Путина
Экс-игрок сборной РФ Роман Широков порассуждал на тему политической обстановки в России.
ProstoProSport 07:00
Политика
Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу
Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».
Известия 06:32
Общество
ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 07:03
Происшествия
В Кузбассе на военном полигоне погибли два сборщика металлолома
В Кемеровской области на юргинском военном полигоне в результате взрыва снаряда погибли два человек.
Коммерсантъ 04:11
Общество
Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО
Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01