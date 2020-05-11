Правительство России в полном объёме вернёт самозанятым гражданам налог, выплаченный в 2019 году, сообщил 11 мая во время обращения к нации президент страны Владимир Путин.

Путин предложил вернуть самозанятым выплаченные в 2019 году налоги

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