Общество
Чита.РуПутин предложил вернуть самозанятым выплаченные в 2019 году налоги
Правительство России в полном объёме вернёт самозанятым гражданам налог, выплаченный в 2019 году, сообщил 11 мая во время обращения к нации президент страны Владимир Путин.
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Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный в 2019 году
Общественная служба новостейвчера в 09:45
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Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Общество
Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом
Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Соломоновых островах
В РАН зарегистрировали подземный толчок магнитудой 6,5 был к юго-востоку от столицы Соломоновых островов города Хониара в акватории Кораллового моря.
Газета.Ru 21:00
Общество
Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток
Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург 14:01
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Политика
В Совете Федерации оценили новую стратегию безопасности Польши
Ностальгической болью, вызванной Россией, является новая стратегия национальной безопасности Польши, заявил член Совфеда Владимир Джабаров 12 мая в интервью RT.
ИА Красная Весна 18:07
Авто
Новый Volkswagen Golf GTI TCR готовится к дебюту
Судя по всему, новый Golf GTI TCR поступит в продажу довольно скоро, ведь фотошпионы подловили на испытаниях автомобиль почти без камуфляжа.
Авторевю 20:45
Футбол
Чемпионат Португалии возобновится 4 июня
Недавно сообщалось, что чемпионат Дании возобновится в конце мая.
Soccer.ru 17:19
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето
Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Футбол
Гаврилов рассказал, почему Зинченко не перешел в «Спартак»
Спорт день за днем 07:38
Политика
В Конгресс США внесена резолюция о «нарушении прав человека в России»
В случае невыполнения требования освободить политических заключенных, члены комитета призывают администрацию президента США ввести санкции против лиц, «ответственных за нарушение прав человека».
Rambler News Service 00:45
Космос
Ученые раскрыли магнитный секрет Марса
Оказывается, оно существовало 4,5 и 3,7 миллиарда лет назад. Результат своей работы ученые опубликовали в журнале Science Advances.
TV BRICS вчера в 01:00
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
Lenta.ru вчера в 10:14
Кино
Певцов ответил критикам фильма «На Париж»
Рамблер 16:17
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
Шоу-бизнес
Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова
Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей вчера в 03:11
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Технологии
Глава NVIDIA готовится к презентации самой крупной в мире видеокарты
Пресс-служба NVIDIA заинтриговала подписчиков в соцсетях, распространив заявление основателя и руководителя компании Дженсена Хуанга о том, что во время презентации 14 мая он покажет самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
Goroday.ru 21:03
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 09:22
Общество
На выплаты детям 3-7 лет на Сахалине предусмотрели 518 млн рублей
Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком трех лет, но не раньше, чем с 1 января 2020 года.
Сахалин.Инфо 05:57
Общество
На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России
Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
Капитал страны 02:48
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом
В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 01:46