Общество
Регион 64Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год
«Власти поддерживали и будут поддерживать бизнес, но в первую очередь тех, кто заботится о сохранении рабочих мест», - подчеркнул Владимир Путин. Высказался президент и о самозанятых. В частности, предлагается вернуть им налог за 2019 год.
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Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
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Ранее между бойцом и актером возник конфликт в социальных сетях. Наумов назвал Исмаилова «шоуменом».
Sports.ru 12:28
Общество
Особое мнение: Артемий Троицкий
Т. Фельгенгауэр ― Походя и "Коммерсанту" досталось. А. Троицкий ― Нет, это я говорю как есть.
Эхо Москвы 13:03
Общество
Назван срок создания реально действующего лекарства от COVID-19
К осени человечество может получить реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 17:47
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
Общество
Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
РИА Новости 15:33
Политика
Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости 16:32
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции
Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
Наука
Создан мягкий робот, бегающий как гепард
Конструкторы из США создали мягкого робота LEAР, способного передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.
News.ru 08:57
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания
Головной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" вышел в море на контрольные испытания перед включением в состав ВМФ России, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС 18:06
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Единоборства
Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая
Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
RT на русском вчера в 16:03
Происшествия
Пожар произошел в многоэтажном доме на юге Москвы
Пожар произошел в 22-этажном жилом доме на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.
Интерфакс 18:41
Общество
Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
Общество
В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Общество
Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми
Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ вчера в 10:57
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусом в России
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусной инфекции в России.
Peterburg2.ru 16:42
Общество
На выплаты детям 3-7 лет на Сахалине предусмотрели 518 млн рублей
Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком трех лет, но не раньше, чем с 1 января 2020 года.
Сахалин.Инфо 05:57
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Музыка
Гитара Курта Кобейна выставлена на аукцион
В США гитару Курта Кобейна выставили на аукцион, передает ОТР. Организаторы оценили ее почти в миллион долларов.
Общественное телевидение России 07:55
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:19
Экономика
Власти Санкт-Петербурга выделят около 9 млрд рублей на поддержку предприятий МСП
На поддержку предприятий города выделят около 9 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.
ТАСС 18:11
Общество
В России захотели ввести новые льготы на оплату услуг ЖКХ
В Минстрое захотели уменьшить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в бюджете российской семьи.
Lenta.ru 08:15
Здоровье
Сулейман Керимов отметит труд врачей, борющихся с коронавирусом
Вместе с главным врачом Абдулкафаром Шихмагомедовым и председателем Горсобрания депутатов Мавсумом Рагимовым осмотрели помещения госпиталя, поговорили с врачами, медсестрами и санитарками.
Лезги газет 13:39
Экономика
СМИ связали покупателя сигарного бизнеса с игорным комплексом в России
Одним из покупателей сигарного бизнеса премиум-класса у табачной корпорации Imperial Brands (ранее Imperial Tobacco Group plc.) оказался финансовый директор гонконгской компании SunCity Group, которая связана с игорным бизнесом в России.
РБК 18:09
Космос
Ровер NASA Perseverance подготовили к посадке на Марс
REGNUM 10 мая в 00:35
Экономика
Путин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости.
Известия вчера в 09:40
Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04