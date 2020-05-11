«Власти поддерживали и будут поддерживать бизнес, но в первую очередь тех, кто заботится о сохранении рабочих мест», - подчеркнул Владимир Путин. Высказался президент и о самозанятых. В частности, предлагается вернуть им налог за 2019 год.

Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год

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