Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Политика
Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу
Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».
Известия 06:32
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Общество
Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня
Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
Политика
Владимир Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Сегодня, 11 мая, президент Владимир Путин в своём обращении к нации сообщил, что подписал указ для постепенного снятия ограничительных мер из-за коронавируса с 12 мая, и объявил окончание «периода нерабочих дней».
Новый компаньон вчера в 10:24
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Политика
Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту
Взгляд.ру вчера в 11:34
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров на YouTube
Новый клип петербургской группы Little Big на песню Hypnodancer продолжает набирать популярность на YouTube.
iReactor 04:05
Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Футбол
Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА
Как сообщает источник, его деятельность расследует ФИФА и УЕФА.Сообщается, в 2017 году УАФ перевели 4,5 миллионов евро, которые предназначались для строительства академии.
Vprognoze.ru 02:52
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
Политика
В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине
Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
Российская газета 07:51
Происшествия
Три человека подорвались на военном полигоне под Кемерово
Два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы при попытке разобрать артиллерийский снаряд на полигоне в Юрге в Кемеровской области.
Газета.Ru 03:33
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о мерах поддержки экономики
Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» был внесён правительством РФ в нижнюю палату парламента 7 мая.
News.ru 07:09
Происшествия
Экс-главу Росимущества по РТ выпускают из колонии из-за отмены приговора по взятке 10 млн
Напомним, Вахитовский райсуд Казани в ноябре 2019-го признал Гатина виновным в получении взятки 10 млн рублей в 2013 году — за подписание актов выполненных работ о выполнении госконтракта на 59,2 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов.
Реальное время 07:04
Здоровье
В Иркутске госпиталь готовят к открытию после карантина
Подготовку к открытию после карантина ведут в госпитали для пациентов с внебольничной пневмонией.
Байкал24 06:42
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Футбол
Месси стал лидером рейтинга лучших форвардов в истории Лиги чемпионов
Анонимные герои: Месси поблагодарил врачей за их самоотверженную работу >> В десятку лучших вошли также Роберт Левандовски (" Бавария", 0,74), Неймар из "Пари Сен-Жермен" (0,61), Филиппо Индзаги (" Ювентус" и "Милан", 0,57), Эдинсон Кавани с показателем 0,56, Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" (0,55), Карим Бензема из "Реала" (0,54) и экс-форвард "Реала" и "Шальке" Рауль с показателем 0,5.
Sputnik Армения 06:13
Общество
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
Гаджеты
В России представили обновлённые ноутбуки Huawei MateBook D
Huawei представила для российского рынка обновлённые ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15, получившие процессоры нового поколения – AMD Ryzen 7 (MateBook D 14, MateBook D 15) и Intel Core i5 (MateBook D 14).
The GEEK 05:48
Политика
Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом
Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
Здоровье
В Пензе легкие и средние больные переходят в категорию тяжелых
56 человек лежат в отделении реанимации, из них 38 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
ПензаИнформ 03:26
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Здоровье
«Мне говорили про всемирный заговор и смеялись в лицо»: экс-челябинка заразилась COVID-19 в Москве
25-летняя Анна заразилась коронавирусом в Москве. В столицу она переехала три года назад — учиться и работать в сфере торговли.
74.ru 05:11
Общество
В ВОЗ опровергли заявления о занижении смертности от коронавируса в РФ
В ВОЗ опровергли заявление журналистов Financial Times о том, что в России занижают смертность от коронавируса.
НТВ 08:21
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Газета.Ru 02:21
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42