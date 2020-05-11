Общество
ИА Красная ВеснаПутин предложил вернуть уплаченные налоги самозанятым
Налоги, уплаченные самозанятыми гражданами России в 2019 году, предложил возместить президент РФ Владимир Путин, о чем он заявил 11 мая в ходе очередного обращения по поводу коронавируса.
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Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный в 2019 году
Общественная служба новостей11 мая в 09:45
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РИА Новости 00:37
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Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios
News.ru вчера в 09:39
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Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
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РБК вчера в 15:24
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
Происшествия
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Наука
Стрессовая реакция заставила людей меньше беспокоиться
Немецкие ученые выяснили, что воздействие стрессора слабо меняет изначальное беспокойство людей по поводу не связанных со стрессором вещей.
N+1 вчера в 15:21
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 получит экран на 120 Гц
Новинка получит 6,42-дюймовый экран с частотой в 120 Гц.
Дни24 вчера в 08:12
Происшествия
В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
Общество
В Саратовской области разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Власти Саратовской области с 12 мая разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице и прогулки на улице.
Газета.Ru вчера в 16:34
Экономика
Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов
В Национальном бюро кредитных история (НБКИ) указывают, что в апреле гражданам одобряли лишь около 20% заявок на кредит, что является минимальным показателем с 2017 года, когда эксперты начали вести соответствующую статистику.
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Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Энергетика
В Верховной раде готовят закон об обязательном разбавлении бензина спиртом
Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики выступил с инициативой об обязательном использовании биоэтанола (этилового спирта) для заправки транспортных средств.
Евразия Daily 01:45
Общество
В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 269 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 78 выздоровели.
РИА Новости вчера в 00:53
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС вчера в 08:43
Общество
ВТБ выявил схему мошенничества с ваучерами за отмененный рейс
Мошенники стали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров для получения доступа к личным данным и банковским картам пассажиров, пишет РБК со ссылкой на слова вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека.
Ведомости 01:48
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Фигурное катание
Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову
Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.
RT на русском вчера в 09:08
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru вчера в 12:23
Спорт
Скончался главный тренер сборной России по женской борьбе Алиомаров
Главный тренер российской сборной по женской борьбе Магомед Алиомаров умер на 68-м году жизни.
РЕН ТВ 01:34