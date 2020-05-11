Общество
REGNUMПутин предложил вернуть уплаченные за год налоги самозанятым гражданам
Как пояснил глава государства, самозанятые граждане поверили государству и его гарантиям на возможность работать защищённо и цивилизованно. По мнению президента России, такое стремление нужно всячески поощрять и поддерживать.
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Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
Интерфакс 06:39
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
BFM.ru 13:14
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
РИА Новости 13:15
Общество
Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России
Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец вчера в 09:38
Технологии
Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК
Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
Экономика сегодня вчера в 03:53
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Путешествия
Турция введет ограничения для туристов из-за коронавируса
Турецкие власти вводят новые ограничения для туристов, въезжающих в страну из других государств.
Рамблер 04:47
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM 11:01
Единоборства
Фергюсон получил перелом орбитальной кости
Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.
Советский спорт вчера в 01:03
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:04
Здоровье
Белозерцев записал обращение к жителям Пензенской области
Вечером 12 мая 2020 на страницах Ивана Белозерцева в Instagram и ВК появилось его обращение к жителям региона.
Пензенская правда 12:46
Политика
Посол Украины пригрозил Турции отсутствием туристов из-за «Катюши»
Посол Украины в Турции Андрей Сибиха пригрозил оставить Анкару без украинских туристов.
РЕН ТВ 08:21
Путешествия
Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму
Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
Lenta.ru 04:07
Общество
Роспотребнадзор может смягчить требования к парикмахерским
Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых открывает предприятиям бьюти-индустрии возможность постепенно восстановить свою деятельность после выхода из карантина.
Коммерсантъ 09:50
Общество
ФАС начала получать «незначительные» жалобы на рост цен перчаток
Федеральная антимонопольная служба сообщила о поступающих жалобах россиян на продажи медицинских перчаток.
Московский Комсомолец 12:30
Шоу-бизнес
Наталья Андреевна из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Актуальные Новости 03:51
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Игры
Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios
Наряду с логотипом Sony представила новое вступительное видео, которое появится при запуске игр.
News.ru 09:39
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24