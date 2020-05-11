Общество

REGNUMREGNUMПутин предложил вернуть уплаченные за год налоги самозанятым гражданам

Как пояснил глава государства, самозанятые граждане поверили государству и его гарантиям на возможность работать защищённо и цивилизованно. По мнению президента России, такое стремление нужно всячески поощрять и поддерживать.
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Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год

RT на русскомвчера в 09:57

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Интерфаксвчера в 10:55

Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год

ТАССвчера в 10:16

Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов

Lenta.ruвчера в 10:08

Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги

РБКвчера в 12:07

Путин предложил вернуть самозанятым налоги за 2019 год

Известиявчера в 09:48

Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ

РИА Новостивчера в 10:06
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

Интерфакс 06:39
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Общество

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
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Общество

Дуров объявил о закрытии проекта TON

BFM.ru 13:14
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Общество

Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»

Ведомости 12:54
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

РИА Новости 13:15
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Общество

Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России

Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
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Общество

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Политика

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В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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Роспотребнадзор может смягчить требования к парикмахерским

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