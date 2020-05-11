Налоги, уплаченные самозанятыми гражданами России в 2019 году, предложил возместить президент РФ Владимир Путин, о чем он заявил 11 мая в ходе очередного обращения по поводу коронавируса.

Шоу-бизнес Ольга Бузова опубликовала откровенный снимок в боди Большинство поклонников выразили свое восхищение по поводу фигуры Бузовой, но нашлись и те, кто раскритиковали за эту фотографию ее нынешнего молодого человека – Давида Манукяна. 1

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 138

Наука Создан прототип квантового радара Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.

Происшествия В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны. 12

Футбол Экс-игрок Колумбии задержан за незаконный оборот наркотиков Бывший футболист сборной Колумбии Эдвин Конго задержан за незаконный оборот наркотиков, сообщает Marca со ссылкой на журналиста La Sexta Мануэля Марласку.

Здоровье В Тульскую область доставят около 15 тысяч защитных костюмов В Тульскую область доставят около 15 000 защитных костюмов. Алексей Дюмин отметил, что тема средств защиты стала объектом для спекуляций.

Экономика Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. 337

Транспорт Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8% В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.

Здоровье Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. 3

Общество Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Технологии Антитела обнаружены у большинства перенесших коронавирус В ходе тестирования у 57% пациентов был обнаружен высокий титр специфичных антител IgG, у 5% – низкий титр антител, а у 39% человек антитела вообще не были обнаружены.

Общество В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов. 76

Игры Послезавтра Sony покажет 18 минут геймплея Ghost of Tsushima Sony анонсировала свежий эпизод State of Play, который начнётся 14 мая в 23:00 МСК.