Общество
ИА Красная ВеснаПутин предложил вернуть уплаченные налоги самозанятым
Налоги, уплаченные самозанятыми гражданами России в 2019 году, предложил возместить президент РФ Владимир Путин, о чем он заявил 11 мая в ходе очередного обращения по поводу коронавируса.
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Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
РИА Новости 13:15
Происшествия
Коронавирус подтвердили у 20 сотрудников курской птицефабрики
У 20 сотрудников курской птицефабрики "Куриное царство" подтвердился коронавирус.
Российская газета 11:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала откровенный снимок в боди
Большинство поклонников выразили свое восхищение по поводу фигуры Бузовой, но нашлись и те, кто раскритиковали за эту фотографию ее нынешнего молодого человека – Давида Манукяна.
RuNews24.ru 01:58
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука 09:04
Происшествия
В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ
Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM 11:14
Общество
С 1 июня на каждого ребёнка с 3 до 15 лет выплатят 10 тысяч рублей
Каждая семья с детьми с 3 до 15 лет получит 10 тысяч рублей. Об этом в ходе обращения к нации 11 мая заявил президент России Владимир Путин.
Сиб.фм вчера в 09:40
Футбол
Экс-игрок Колумбии задержан за незаконный оборот наркотиков
Бывший футболист сборной Колумбии Эдвин Конго задержан за незаконный оборот наркотиков, сообщает Marca со ссылкой на журналиста La Sexta Мануэля Марласку.
Газета.Ru 13:05
Происшествия
В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
Здоровье
В Тульскую область доставят около 15 тысяч защитных костюмов
В Тульскую область доставят около 15 000 защитных костюмов. Алексей Дюмин отметил, что тема средств защиты стала объектом для спекуляций.
Тульская пресса 12:02
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
Путешествия
Турция введет ограничения для туристов из-за коронавируса
Турецкие власти вводят новые ограничения для туристов, въезжающих в страну из других государств.
Рамблер 04:47
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Политика
Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона 08:34
Общество
ФАС начала получать «незначительные» жалобы на рост цен перчаток
Федеральная антимонопольная служба сообщила о поступающих жалобах россиян на продажи медицинских перчаток.
Московский Комсомолец 12:30
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Транспорт
Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%
В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
BFM.ru 13:14
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости 13:01
Здоровье
Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 13:04
Технологии
Антитела обнаружены у большинства перенесших коронавирус
В ходе тестирования у 57% пациентов был обнаружен высокий титр специфичных антител IgG, у 5% – низкий титр антител, а у 39% человек антитела вообще не были обнаружены.
Взгляд.ру 13:36
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов
Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов.
МТВ онлайн вчера в 05:45
Игры
Послезавтра Sony покажет 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
Sony анонсировала свежий эпизод State of Play, который начнётся 14 мая в 23:00 МСК.
Игромания.ру 13:12
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv 08:27