Финансы
Газета.RuПутин предложил вести расчеты между странами БРИКС в рублях
Президент России Владимир Путин выступил с предложением активнее использовать рубль для проведения операций между странами БРИКС. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что российский рубль "полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты".
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Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития
Коммерсантъвчера в 12:29
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Происшествия
Появилось фото самолетов, столкнувшихся в аэропорту Шереметьево
Появились кадры с места ЧП, произошедшего утром в пятницу, 15 ноября, в столичном аэропорту Шереметьево.
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Асад уверен, что деятельность России в Сирии сохраняет баланс в мире
"Военное присутствие России в Сирии направлено, в первую очередь, на сохранение баланса в мире", - заявил Асад.
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Политика
Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в пользу РФ.
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Происшествия
В Москве задержали избившего в трамвае беременную женщину
Московские полицейские задержали мужчину, который избил беременную женщину в трамвае. Об этом сообщает ГУ МВД столицы в пятницу, 15 ноября.
Хоккей
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл Линтону Васселлу техническим нокаутом
Сергею Харитонову, бойцу MMA из России, не удалось одолеть уроженца Великобритании Линтона Васселла в ходе турнира Bellator 234.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в школе в Калифорнии
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Общество
Нотариусы рассказали о самых подделываемых документах в России
В Федеральной нотариальной палате (ФНП) рассказали, что из всех документов чаще всего в стране подделывают доверенности.
Экономика
ЦБ не откажется от чеканки копеек
Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Происшествия
Россия заявила права на Бориса Мазо
Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.
Происшествия
Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.
Происшествия
Врачи: Благовещенский стрелок был трезв
Происшествия
На западе Москвы потушили пожар в жилом доме
Спасателям удалось потушить возгорание на площади 60 "квадратов" в жилом доме на западе столицы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
Экономика
СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор участнику смешанных боев Марку Белых.
Культура
«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий
По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Общество
Эксперты дали рекомендации по восполнению нехватки солнечного света
Имитирующие солнечный свет лампы способны компенсировать недостаток солнца в осенне-зимний период, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.