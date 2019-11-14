Финансы

Газета.RuГазета.RuПутин предложил вести расчеты между странами БРИКС в рублях

Президент России Владимир Путин выступил с предложением активнее использовать рубль для проведения операций между странами БРИКС. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что российский рубль "полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты".
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Объединяя вокруг себя

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Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:09, Вашингтон
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Армия и оружие

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Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
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РБК 02:03
Общество

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Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
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Врачи: Благовещенский стрелок был трезв

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На западе Москвы потушили пожар в жилом доме

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РИА Новости вчера в 20:12
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УМВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

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СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
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«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий

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