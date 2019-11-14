Финансы
Газета.RuПутин предложил вести расчеты между странами БРИКС в рублях
Президент России Владимир Путин выступил с предложением активнее использовать рубль для проведения операций между странами БРИКС. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что российский рубль "полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты".
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Путин призвал активнее использовать рубль в расчетах между странами БРИКС
Московский Комсомолецвчера в 11:28
Путин предложил увеличить долю нацвалют стран БРИКС в проектах банка развития
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