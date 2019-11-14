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Авто Nissan Almera сменил поколение и обзавелся турбомотором Именно Юго-Восточная Азия стала площадкой очередного этапа развития модели. Накануне в Тайланде прошла презентация нового поколения Almera.

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