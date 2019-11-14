Финансы

Газета.RuГазета.RuПутин предложил вести расчеты между странами БРИКС в рублях

Президент России Владимир Путин выступил с предложением активнее использовать рубль для проведения операций между странами БРИКС. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что российский рубль "полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты".
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