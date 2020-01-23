Политика
Газета.RuПутин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Политика
Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Технологии
ФАС разработала график предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ определила правила предустановки российских приложений на гаджеты: смартфоны, компьютеры и Smart TV.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Происшествия
В Дагестане задержаны члены экстремистской организации
В Дагестане задержаны шестеро членов религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ).
Политика
Мишустин назначил нескольких замминистров
Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Шоу-бизнес
Российский актер Данила Перов ушел из жизни
Причина смерти артиста не называется. Данила Юрьевич Перов родился 9 ноября 1968 года. В 1992 году он окончил Школу-студию МХАТ.
Политика
Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику
Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Фигурное катание
Татьяна Тарасова впервые после скандала заговорила об Этери Тутберидзе
Футбол
Слуцкий рассказал, почему возглавил «Рубин»
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий объяснил, почему встал у руля казанского клуба, несмотря на свои слова о бессмысленности возглавлять любые клубы России после ЦСКА.
Политика
Памфилова предложила термин для голосования по поправке в Конституцию
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила называть голосование по поправке в Конституции специальным термином, чтобы не было путаницы и не было ссылок на действующее законодательство.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его
Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
Игры
Cyberpunk 2077: дата выхода на PS4 перенесена – причины
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Шоу-бизнес
В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы
Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.
Политика
Организаторы удивились отказу Зеленского посетить форум по Холокосту
Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем, передает «РИА Новости».
Кино
Disney показал трейлер финального сезона «Звёздных войн: Войны клонов»
Disney показал трейлер к финальному сезону мультсериала «Войны клонов», который начнёт выходить на стриминг-сервисе Disney+ не 17 февраля, как утверждалось ранее, а 21 числа.
Футбол
Бэйл опередил Роналдо по голам за «Реал»
Валлиец обошел по этому показателю легендарного бразильского форварда Роналдо, который забил 104 гола за "Реал".Gareth Bale has now scored more goals for Real Madrid than Ronaldo Nazario 👀 pic.twitter.com/KgPtPiELlA— ESPN UK (@ESPNUK) January 23, 2020Отметим, что лидером клуба за всю историю является нынешний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который оформил 450 голов в стане "сливочных".
Шоу-бизнес
Анна Седокова надела для выступления наряд с накладными сосками
Примечательно, что искусственную грудь, являющуюся неотъемлемой частью наряда, "украшают" накладные соски.
Недвижимость
Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина
Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей, при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».
Политика
Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Происшествия