Политика

Газета.RuГазета.RuПутин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА "Новости".
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