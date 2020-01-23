Политика
Газета.RuПутин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Здоровье
Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек
Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Биатлон
Отец французских биатлонистов ушел в горы и исчез
Француз Жиль Клод, отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода, пропал без вести в северном Квебеке (Канада).
Политика
В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
Политика
Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Здоровье
В Минздраве предложили выдавать направления на анализы дистанционно
Бойко отметила, что возможность предоставления дистанционных медицинских услуг будет обсуждаться по мере того, как будет развиваться данная отрасль здравоохранения.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус стала жертвой мошенницы
Актрису несколько месяцев водила за нос экс-помощница.
Политика
Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров
Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Футбол
«Спартак» и ЦСКА 4 марта встретятся в четвертьфинале Кубка России
4 марта сыграют «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург), «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) 5 марта пройдет один матч — «Химки» (Химки) — «Торпедо» (Москва) Действующим обладателем трофея является московский «Локомотив», который в нынешнем розыгрыше вылетел на стадии 1/16 финала.
Общество
Население Украины сократилось на 11,5 млн человек
Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
Космос
Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли на март из-за работ с топливными баками
Политика
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
Политика
Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах
Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Политика
В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в документе.
Политика
Турция предложила включить С-400 в систему НАТО
В декабре 2019 года советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, что одной из причин покупки Анкарой российских С-400 была неудача сделки по американским системам ПРО Patriot.
Политика
Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА
Происшествия
Пьяного 10-летнего мальчика нашли на улице в российском городе
В Саратове прохожие нашли на улице 10-летнего пьяного мальчика.
Политика
Памфилова оценила возможность голосования по конституции в будний день
Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ могло бы пройти в рабочий день, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
Футбол
Черчесов назвал аренду Кокорина в «Сочи» разумным решением
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина в ФК «Сочи».
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».