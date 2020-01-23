Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье В Минздраве предложили выдавать направления на анализы дистанционно Бойко отметила, что возможность предоставления дистанционных медицинских услуг будет обсуждаться по мере того, как будет развиваться данная отрасль здравоохранения.

Политика Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.

Политика Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

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