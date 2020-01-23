Политика

Газета.RuГазета.RuПутин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать277

Подробнее о событии

Лондон ждет от Москвы деталей о встрече лидеров пяти стран

Московский Комсомолец12:39

МИД Британии ждет от России деталей по поводу предложения провести саммит «пятерки» СБ ООН

ТАСС12:29

Путин в Иерусалиме предложил созвать новый саммит пяти государств

РБК08:39

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН

Российская газета09:48

Эксперт рассказал, как бороться с фальсификацией истории

РИА Новости11:24

Макрон поддержал предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН

Lenta.ru09:10

Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров стран — членов СБ ООН

RT на русском09:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Здоровье

Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Биатлон

Отец французских биатлонистов ушел в горы и исчез

Француз Жиль Клод, отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода, пропал без вести в северном Квебеке (Канада).
Lenta.ru 12:28
Политика

В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

Парламентская газета 12:31
Политика

Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза

Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
РБК 10:09
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

ProstoProSport вчера в 10:43
Здоровье

В Минздраве предложили выдавать направления на анализы дистанционно

Бойко отметила, что возможность предоставления дистанционных медицинских услуг будет обсуждаться по мере того, как будет развиваться данная отрасль здравоохранения.
Москва 24 07:37
Шоу-бизнес

Кристина Асмус стала жертвой мошенницы

Актрису несколько месяцев водила за нос экс-помощница.
StarHit.ru 06:00
Политика

Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.
РБК 12:30
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Футбол

«Спартак» и ЦСКА 4 марта встретятся в четвертьфинале Кубка России

4 марта сыграют «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург), «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) 5 марта пройдет один матч — «Химки» (Химки) — «Торпедо» (Москва) Действующим обладателем трофея является московский «Локомотив», который в нынешнем розыгрыше вылетел на стадии 1/16 финала.
Матч ТВ 12:30
Общество

Население Украины сократилось на 11,5 млн человек

Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
BFM.ru 09:23
Космос

Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли на март из-за работ с топливными баками

ТАСС вчера в 19:43
Политика

В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
БИЗНЕС Online 03:59
Политика

Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах

Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Аргументы и Факты 02:10
Политика

В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в документе.
Взгляд.ру 11:08
Общество

На часах Судного дня оставили сто секунд до «ядерной полуночи»

РИА Новости 11:05
Политика

Турция предложила включить С-400 в систему НАТО

В декабре 2019 года советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, что одной из причин покупки Анкарой российских С-400 была неудача сделки по американским системам ПРО Patriot.
Lenta.ru 08:04
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru 07:21
Политика

Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА

Свободная Пресса вчера в 19:56
Происшествия

Пьяного 10-летнего мальчика нашли на улице в российском городе

В Саратове прохожие нашли на улице 10-летнего пьяного мальчика.
Lenta.ru вчера в 23:17
Политика

Памфилова оценила возможность голосования по конституции в будний день

Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ могло бы пройти в рабочий день, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 08:07
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых

Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
RT на русском 05:31
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Армия и оружие

В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии

Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
РБК 11:58
Футбол

Черчесов назвал аренду Кокорина в «Сочи» разумным решением

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина в ФК «Сочи».
RT на русском 11:41
Наука

Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Газета.Ru 03:36
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru вчера в 14:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное