Экономика
РИА НовостиПутин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ). Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам.
Читать в источнике
Оценить705
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфакс23 июня в 11:01
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество
Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд
Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32
Футбол
Холанд не думает об уходе из «Боруссии»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не планирует покидать команду, куда перешел минувшей зимой.
Sport24.ru 02:43
Происшествия
Срочник из Челябинска без вести пропал на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке без вести пропал солдат из Челябинска.
Первый областной 03:50
Происшествия
В Татарстане собака напала на ребенка
Прокуратура Татарстана организовала проверку после нападения на 11-летнюю жительницу Набережных Челнов собаки породы американская акита, которая нанесла девочке рваные раны лица, сообщает надзорное ведомство.
РИА Новости 03:21
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»
WomanHit.ru вчера в 08:25
Общество
27 июня в области запрещена продажа алкоголя
Завтра, 27 июня, в День молодежи алкоголь на территории области продавать запрещено.
Time56.ru 03:01
Общество
В Югре за сутки «ковидом» заболели 295 человек
В Югре коронавирусной инфекцией заболели уже 7837 человек. За последние сутки прирост составил 295 новых случаев коронавирусной инфекции.
Аргументы и Факты - Югра 02:15
Общество
Единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет произведут повторно
В социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение о том, что выплата в размере 10ти тысяч рублей вычисляется из накопительной части пенсии одного из родителей.
Челны-ТВ 03:50
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество
Вирусолог назвал срок второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса, предполагает Щелканов, может охватить европейскую часть страны и, в первую очередь, такие крупные российские города, как Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
Журналистская правда 03:44
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
Кино
В США белые актрисы отказались от «этнических» ролей
Решение отказаться от своих ролей в пользу более этнически подходящих артисток, приняли в США две белые актрисы, занятые в озвучивании мультфильмов, об этом 25 июня сообщает портал Collider.com Первой такое решение приняла Дженни Слейт, которая ранее озвучивала девочку-негритянку из мультсериала «Большой рот» компании Netflix.
ИА Красная Весна вчера в 18:18
Авто
Обновленный Genesis G70 показали без камуфляжа
В сети появились изображения обновлённого Genesis G70 без камуфляжа. Снимки опубликовал портал The Korean Car Blog.
За рулем Кубань вчера в 01:13
Музыка
Легенда рок-музыки снимет клип на Урале. Ищут рабочих для съемок
Моменты вчера в 06:59
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Происшествия
В Челябинской области выявили почти семь тысяч больных коронавирусом
С начала пандемии умерло 136 человек, трое из которых — в минувшие сутки.
Pchela.News 02:25
Наука
Облысение может быть фактором риска заражения COVID-19
Специалисты отмечают, что фактором риска коронавируса может быть и облысение.
Evo-rus.com 24 июня в 13:44
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 613 тыс. (7113 за сутки).
РБК 00:30
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20