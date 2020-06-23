Экономика
Белгородские новостиПрезидент России предложил провести «налоговый манёвр» в IT-индустрии
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфаксвчера в 11:01
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Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Кино
Съемки седьмого сезона «Сватов» перенесли на 2021 год
Подмосковье Сегодня 22 июня в 17:15
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 14:49
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Lenta.ru вчера в 12:01
Авто
Porsche обновил комплектации Boxster и Cayman
Ценник обновлённого 718 Cayman будет составлять не меньше 59 900 долларов, а базового Boxster — от 62 000 долларов.
32CARS.ru 17:02
Футбол
«Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов получил карточку
Российский нападающий гостей Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте встречи, результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку за грубую игру в отношении вратаря соперника.
ProstoProSport 15:25
Футбол
16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины
В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру 15:49
Происшествия
Колесников стал свидетелем избиения перед парадом на Красной площади
Военнослужащий устроил провокацию за 15 минут до парада, он разбил стекла машины ФСО.
Кавказ Пост 22:18
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде начался с выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:28
Общество
В России предложили план по возобновлению международного авиасообщения
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России.
Lenta.ru 22:02
Происшествия
На Алтае 25 медиков районной больницы заразились коронавирусом
Двадцать пять медиков заразились коронавирусом в "Кулундинской ЦРБ" Алтайского края, стационар закрыли, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:52
Футбол
Бывший полузащитник «Халл Сити» совершил каминг-аут
Бывший полузащитник «Халл Сити» Томас Битти сделал публичное заявление о своей ориентации.
Матч ТВ 15:35
Политика
О плане по уничтожению Украины рассказал депутат Рады
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал о плане по уничтожению страны через превращение ее в "актив и колонию".
Газета.Ru 21:39
Единоборства
Врачи запретили Волкову выходить на ринг до 21 июля
Российский боец ММА Александр Волков не сможет вернуться на ринг раньше 21 июля, сообщает MMA Fighting.
Sport.ru 01:29
Происшествия
В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток
Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС 21:20
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Общество
Дистанционное аномальное голосование
На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъ 16:55
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости 14:07
Экономика
МВФ прогнозирует падение российского ВВП
Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 11:19
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело вчера в 04:34
Политика
Глава ФБР назвал основную угрозу для внутренней безопасности США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что внутренний экстремизм представляет одну из основных угроз для безопасности страны.
Lenta.ru 22:09
Политика
В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17
Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 12:15