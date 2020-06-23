Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли

В ходе состоявшейся 10 июня встречи с представителями отрасли Путин дал поручение кабмину совместно с экспертами проработать такие шаги. И планы по поддержке отрасли подготовлены, решения приняты, отметил глава государства.
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с чего всё началось
Чтобы снизить финансовую нагрузку на IT-фирмы, страховые взносы снизят
 с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Мера будет действовать бессрочно.
Секрет фирмы23 июня в 11:08

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Президент Владимир Путин объявил о налоговом маневре в ИТ-секторе

ПРАЙМвчера в 04:37

Что означает налоговый маневр в российской IT-отрасли

Газета.Ru24 июня в 01:30

Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний до 7,6%

РБК23 июня в 11:59

ИТ-бизнес вывели на налоговый маневр

Коммерсантъ23 июня в 13:57

Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии

Интерфакс23 июня в 11:01

Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

РИА Новости23 июня в 14:04

Путин снизил налоги для целой отрасли до минимума

Lenta.ru23 июня в 10:58
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Происшествия

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

ТАСС 02:16
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
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Общество

Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
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Общество

Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
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Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС

Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,3K
Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
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Общество

В России за сутки выявили 6800 случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев COVID-19 в России опустилось ниже отметки в семь тысяч и составило 6800, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 03:44
34
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Технологии

Компания Microsoft показала новое меню «Пуск» в Windows 10

В настоящее время специалисты американской компании совершенствуют внешний вид Windows 10.
Evo-rus.com 03:23
2
Общество

Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат

Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
109
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
1,8K
Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
2
Экономика

Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»

«Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении.
РБК 02:45
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Финансы

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию

«ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:55
Здоровье

Онколог назвал вызывающий рак продукт

Врач-онколог и хирург Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно может вызвать рак.
Известия 01:54
14
Экономика

Регионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям

Регионам разрешили помогать субсидиями организациям из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей, реализующим подакцизную продукцию.
Российская газета 03:37
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
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Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой

25 июня в столичном мировом участке 340 состоялось заседание, связанное с его разводом по инициативе бывшей супруги Ивлева Марии.
Московский Комсомолец вчера в 04:19
18
Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

На фоне возросших экономических и геополитических угроз глобальные инвесторы будут более осторожными, учитывая, что многие рисковые активы находятся недалеко от докризисных уровней.
Российская газета 24 июня в 23:00
19
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,8K
Хоккей

Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
9
Происшествия

Сотрудники ФСБ поймали инспектора ГИБДД и росгвардейца после разбоя

В Амурской области сотрудники ФСБ поймали после совершенного разбойного нападения на местного фермера инспектора ГИБДД и росгвардейца.
Lenta.ru 03:17
19
Игры

Появился новый трейлер Cyberpunk 2077

Польская компания CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077.
РИА Новости вчера в 15:27
32
Здоровье

В Благовещенске кафе с уличными верандами откроются 10 июля

С 10 июля в Благовещенске могут окткрыться кафе с уличными верандами.
Телепорт 02:18
Происшествия

В Татарстане собака напала на ребенка

Прокуратура Татарстана организовала проверку после нападения на 11-летнюю жительницу Набережных Челнов собаки породы американская акита, которая нанесла девочке рваные раны лица, сообщает надзорное ведомство.
РИА Новости 03:21
17
Как работают Яндекс.Новости?
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