Экономика
Российская газетаПутин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли
В ходе состоявшейся 10 июня встречи с представителями отрасли Путин дал поручение кабмину совместно с экспертами проработать такие шаги. И планы по поддержке отрасли подготовлены, решения приняты, отметил глава государства.
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с чего всё началось
Чтобы снизить финансовую нагрузку на IT-фирмы, страховые взносы снизят с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Мера будет действовать бессрочно.Секрет фирмы23 июня в 11:08
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфакс23 июня в 11:01
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Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Общество
Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу
В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
Общество
Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Авто
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Общество
В России за сутки выявили 6800 случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в России опустилось ниже отметки в семь тысяч и составило 6800, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 03:44
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Технологии
Компания Microsoft показала новое меню «Пуск» в Windows 10
В настоящее время специалисты американской компании совершенствуют внешний вид Windows 10.
Evo-rus.com 03:23
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Экономика
Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»
«Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении.
РБК 02:45
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию
«ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:55
Здоровье
Онколог назвал вызывающий рак продукт
Врач-онколог и хирург Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно может вызвать рак.
Известия 01:54
Экономика
Регионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям
Регионам разрешили помогать субсидиями организациям из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей, реализующим подакцизную продукцию.
Российская газета 03:37
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой
25 июня в столичном мировом участке 340 состоялось заседание, связанное с его разводом по инициативе бывшей супруги Ивлева Марии.
Московский Комсомолец вчера в 04:19
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
На фоне возросших экономических и геополитических угроз глобальные инвесторы будут более осторожными, учитывая, что многие рисковые активы находятся недалеко от докризисных уровней.
Российская газета 24 июня в 23:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Происшествия
Сотрудники ФСБ поймали инспектора ГИБДД и росгвардейца после разбоя
В Амурской области сотрудники ФСБ поймали после совершенного разбойного нападения на местного фермера инспектора ГИБДД и росгвардейца.
Lenta.ru 03:17
Игры
Появился новый трейлер Cyberpunk 2077
Польская компания CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077.
РИА Новости вчера в 15:27
Здоровье
В Благовещенске кафе с уличными верандами откроются 10 июля
С 10 июля в Благовещенске могут окткрыться кафе с уличными верандами.
Телепорт 02:18
Происшествия
В Татарстане собака напала на ребенка
Прокуратура Татарстана организовала проверку после нападения на 11-летнюю жительницу Набережных Челнов собаки породы американская акита, которая нанесла девочке рваные раны лица, сообщает надзорное ведомство.
РИА Новости 03:21