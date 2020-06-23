с чего всё началось

В ходе состоявшейся 10 июня встречи с представителями отрасли Путин дал поручение кабмину совместно с экспертами проработать такие шаги. И планы по поддержке отрасли подготовлены, решения приняты, отметил глава государства.

Политика Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 374

Авто В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH. 89

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,3K

Политика Европа отказалась открывать границы для россиян Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля. 361

Общество Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей. 109

Экономика Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России» «Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении. 10

Финансы ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию «ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Здоровье Онколог назвал вызывающий рак продукт Врач-онколог и хирург Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно может вызвать рак. 14

Экономика Регионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям Регионам разрешили помогать субсидиями организациям из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей, реализующим подакцизную продукцию.

Шоу-бизнес Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой 25 июня в столичном мировом участке 340 состоялось заседание, связанное с его разводом по инициативе бывшей супруги Ивлева Марии. 18

Происшествия Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость. 141

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,8K

Хоккей Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.

Игры Появился новый трейлер Cyberpunk 2077 Польская компания CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077. 32

Здоровье В Благовещенске кафе с уличными верандами откроются 10 июля С 10 июля в Благовещенске могут окткрыться кафе с уличными верандами.