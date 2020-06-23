Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли

В ходе состоявшейся 10 июня встречи с представителями отрасли Путин дал поручение кабмину совместно с экспертами проработать такие шаги. И планы по поддержке отрасли подготовлены, решения приняты, отметил глава государства.
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Президент Владимир Путин объявил о налоговом маневре в ИТ-секторе

ПРАЙМ04:37

Что означает налоговый маневр в российской IT-отрасли

Газета.Ruвчера в 01:30

Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли

РИА Новости23 июня в 10:43

ИТ-бизнес вывели на налоговый маневр

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Интерфакс23 июня в 11:01

В Свердловской области рассказали о выгоде от снижения страховых взносов для IT-компаний

ТАСС23 июня в 16:43

Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний до 7,6%

РБК23 июня в 11:59
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США перехватили российские Ил-38 около Аляски

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Экс-директор операционного департамента ЦБ сняла свою кандидатуру на пост главы НРД

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Общество

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Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Общество

Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

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Lenta.ru 07:20
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Общество

Строящийся пляж в черте Саратова решили расширить

Полосу строящегося пляжа в черте Набережной Космонавтов в Саратове решили расширить.
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Политика

Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне

Ново-Огарево, Московская область, 25 июня 2020, 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи.
REGNUM 08:48
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
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Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
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Культура

Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году

Псковское агентство информации 02:25
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Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
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Политика

Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

Ведомости вчера в 12:42
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Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
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Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
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В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

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Вести.Ru 23 июня в 09:13
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Космос

Плутон изначально был океанической планетой

На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы.
Live24 23 июня в 02:15
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Здоровье

Украину оставят на карантине до изобретения вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна будет жить с карантинными ограничениями до тех пор, пока в мире не разработают лекарство от коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Здоровье

В Алтайском крае выявили 77 новых зараженных коронавирусом

Всего на 24 июня в регионе насчитывается 3 522 человека, которые заболели коронавирусом.
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Происшествия

В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег

Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
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Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus

В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
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Настя Ивлеева объяснила, почему хвастается «красивой жизнью»

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева все чаще выкладывает в социальные сети атрибуты своей роскошной жизни.
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Южный автомобиль вчера в 15:04
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Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
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Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым.
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Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь

Россия окажется в числе последних стран, куда разрешат туристические поездки гражданам Финляндии.
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Заболотный — о дебюте 15-летнего игрока «Мальорки»: надеюсь, «Реал» поддался

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал выход на поле хавбека «Мальорки» Луки Ромеро, который стал самым молодым игроком в истории чемпионата Испании, сыграв в матче 31-го тура Примеры с «Реалом» (0:2).
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