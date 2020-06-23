Экономика
Российская газетаПутин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли
В ходе состоявшейся 10 июня встречи с представителями отрасли Путин дал поручение кабмину совместно с экспертами проработать такие шаги. И планы по поддержке отрасли подготовлены, решения приняты, отметил глава государства.
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфакс23 июня в 11:01
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Армия и оружие
США перехватили российские Ил-38 около Аляски
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Экономика
Экс-директор операционного департамента ЦБ сняла свою кандидатуру на пост главы НРД
Алехина до лета прошлого года работала в должности директора операционного департамента ЦБ РФ (ранее департамент сопровождения и контроля операций на финансовых рынках).
Интерфакс 09:05
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Собчак сломала нос и попала в больницу
Lenta.ru 09:34
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Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
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Строящийся пляж в черте Саратова решили расширить
Полосу строящегося пляжа в черте Набережной Космонавтов в Саратове решили расширить.
Московский Комсомолец 07:14
Политика
Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне
Ново-Огарево, Московская область, 25 июня 2020, 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи.
REGNUM 08:48
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации 02:25
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
Ведомости вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Общество
РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 23 июня в 09:13
Космос
Плутон изначально был океанической планетой
На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы.
Live24 23 июня в 02:15
Здоровье
Украину оставят на карантине до изобретения вакцины от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна будет жить с карантинными ограничениями до тех пор, пока в мире не разработают лекарство от коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Здоровье
В Алтайском крае выявили 77 новых зараженных коронавирусом
Всего на 24 июня в регионе насчитывается 3 522 человека, которые заболели коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 23:23
Происшествия
В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег
Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева объяснила, почему хвастается «красивой жизнью»
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева все чаще выкладывает в социальные сети атрибуты своей роскошной жизни.
Городовой 07:21
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за расистских публикаций
Немецкий концерн Audi прекращает сотрудничать с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за ее расистских высказываний, которые она опубликовала в своем Instagram.
Южный автомобиль вчера в 15:04
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Армия и оружие
США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне
Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым.
Росбалт 08:25
Политика
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
Россия окажется в числе последних стран, куда разрешат туристические поездки гражданам Финляндии.
Столица на Онего 08:48
Футбол
Заболотный — о дебюте 15-летнего игрока «Мальорки»: надеюсь, «Реал» поддался
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал выход на поле хавбека «Мальорки» Луки Ромеро, который стал самым молодым игроком в истории чемпионата Испании, сыграв в матче 31-го тура Примеры с «Реалом» (0:2).
Metaratings 06:48