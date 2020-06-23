Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаПутин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин предложил провести налоговый манёвр в IT-отрасли. Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам 23 июня. Российский лидер напомнил, что 10 июня встречался с представителями сферы IT и телекоммуникаций.
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии

Интерфакс23 июня в 11:01

Что означает налоговый маневр в российской IT-отрасли

Газета.Ruвчера в 01:30

В Свердловской области рассказали о выгоде от снижения страховых взносов для IT-компаний

ТАСС23 июня в 16:43

ИТ-бизнес вывели на налоговый маневр

Коммерсантъ23 июня в 13:57

Президент Владимир Путин объявил о налоговом маневре в ИТ-секторе

ПРАЙМ04:37

Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли

РИА Новости23 июня в 10:43

Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний до 7,6%

РБК23 июня в 11:59
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Слухи: Николас Кейдж ведет переговоры о роли Супермена в фильме «Флэш»

После известия о переговорах с Майклом Китоном насчет возвращения к образу пожилого Бэтмена во «Флэше» портал We Got This Covered преподнес еще более удивительную весть.
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Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 23 июня в 12:34
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
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Политика

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Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Политика

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС 11:17
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
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Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

РИА Новости 09:03
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Общество

В Steam началась летняя распродажа

В онлайн-магазине Steam стартовала сезонная распродажа.
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В Башкирии на день запретят продажу алкоголя

Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
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Происшествия

Пожар в музее в Нижнем Новгороде локализовали

Пожарные локализовали возгорание в Литературном музее А. М. Горького в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.
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Игры

Focus Home купила создателей The Surge и Lords of the Fallen

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Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

RT на русском вчера в 16:33
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Политика

Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»

Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
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Происшествия

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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
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Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

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Россиянок восхитила внешность сына Лукашенко, посетившего парад Победы

Российских девушек восхитила внешность 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего парад Победы в Москве вместе с отцом.
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Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

РИА Новости 04:33
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Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

Правительство смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе кабмина.
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В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

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Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца

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Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
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Американский генерал предложил Путину сценарий вторжения на Украину

Военный считает, что РФ может напасть на дамбу в Херсоне. Американский генерал предложил Путину сценарий вторжения на Украину.
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