Президент России Владимир Путин предложил провести налоговый манёвр в IT-отрасли. Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам 23 июня. Российский лидер напомнил, что 10 июня встречался с представителями сферы IT и телекоммуникаций.

Кино Слухи: Николас Кейдж ведет переговоры о роли Супермена в фильме «Флэш» После известия о переговорах с Майклом Китоном насчет возвращения к образу пожилого Бэтмена во «Флэше» портал We Got This Covered преподнес еще более удивительную весть.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 4,9K

Общество ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. 101

Политика Совфед обнаружил внешнюю атаку на голосование по Конституции Общероссийское голосование по поправкам в Конституции стало целью для «внешней атаки», заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС. 91

Политика Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом. 1,4K

Общество В Башкирии на день запретят продажу алкоголя Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий. 6

Происшествия Пожар в музее в Нижнем Новгороде локализовали Пожарные локализовали возгорание в Литературном музее А. М. Горького в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ. 20

Игры Focus Home купила создателей The Surge и Lords of the Fallen Издатель Focus Home объявил о покупке немецкой студии Deck13, известной по первой Lords of the Fallen и дилогии The Surge, за 8 млн долларов.

Политика Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН» Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук. 41

Происшествия Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него. 4,7K

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полеты Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации. 378

Шоу-бизнес Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием. 23

Футбол Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита» В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.