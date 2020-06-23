Экономика
Российская газетаПутин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли
В ходе состоявшейся 10 июня встречи с представителями отрасли Путин дал поручение кабмину совместно с экспертами проработать такие шаги. И планы по поддержке отрасли подготовлены, решения приняты, отметил глава государства.
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфакс23 июня в 11:01
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Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
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Срыв получения субсидии на горячее питание в школах проверят в Забайкалье
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Операторы техосмотра просят власти пересмотреть правила ТО
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Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
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Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
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Газета.Ru вчера в 15:05
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Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
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Температурные аномалии ожидаются в июне на большей части территории России. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
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Известия вчера в 15:51
Общество
Стало известно о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
«По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.
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В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
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Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13
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Японский робот Эрика снимется в фильме
По сюжету, после улучшения ДНК человека ученый понял, что это принесет больше вреда, чем пользы, поэтому решает помочь роботу Эрике сбежать из тайной лаборатории.
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CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета вчера в 13:01