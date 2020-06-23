Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли

В ходе состоявшейся 10 июня встречи с представителями отрасли Путин дал поручение кабмину совместно с экспертами проработать такие шаги. И планы по поддержке отрасли подготовлены, решения приняты, отметил глава государства.
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии

Интерфакс23 июня в 11:01

Что означает налоговый маневр в российской IT-отрасли

Газета.Ru24 июня в 01:30

ИТ-бизнес вывели на налоговый маневр

Коммерсантъ23 июня в 13:57

Президент Владимир Путин объявил о налоговом маневре в ИТ-секторе

ПРАЙМвчера в 04:37

Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний до 7,6%

РБК23 июня в 11:59

Путин снизил налоги для целой отрасли до минимума

Lenta.ru23 июня в 10:58

Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли

РИА Новости23 июня в 10:43
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Lenta.ru вчера в 16:21
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Политика

Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества

Новым главой Россотрудничества назначен депутат Евгений Примаков.
Деловое.ТВ вчера в 09:09
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Политика

Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил

Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости вчера в 23:44
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Футбол

Коронавирус в «Оренбурге» выявлен у восьми человек

Положительными оказались тесты у восьми человек – шести футболистов и двух сотрудников команды.
Чемпионат вчера в 08:03
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Здоровье

Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых

Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
Сиб.фм 24 июня в 22:09
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Политика

МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

РИА Новости вчера в 11:38
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
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Происшествия

Матери найденных в московской квартире младенцев дают показания

Вести.Ru вчера в 08:49
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Политика

Путин заявил о лицемерии политиков стран Запада о Второй мировой войне

Политики стран Запада "прекрасно знают правду о Второй мировой войне", заявил президент России Владимир Путин.
РЕН ТВ вчера в 08:20
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Общество

Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель

Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.
РИА Новости вчера в 20:49
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Общество

Срыв получения субсидии на горячее питание в школах проверят в Забайкалье

Забайкалье не вошло в число регионов-получателей субсидии на горячее питание в школах на 2020 год.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
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Общество

Операторы техосмотра просят власти пересмотреть правила ТО

Операторы обратились к президенту и премьер-министру с просьбой пересмотреть правила техосмотра, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru вчера в 06:36
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа

Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
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Здоровье

Проверки прошли в Диагностическом центре Алтайского края

Ряд проверок прошел в Диагностическом центре в Барнауле по факту конфликта между медицинским персоналом и руководством учреждения.
Катунь 24 вчера в 06:40
Наука

Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 00:21
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости вчера в 06:40
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в июне

Температурные аномалии ожидаются в июне на большей части территории России. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
РБК 24 июня в 22:43
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Происшествия

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
Общество

Стало известно о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

«По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.
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Пышку Эшли Грэм для фото впихнули в слишком тесное платье

Эшли Грэм не первый раз появляется на обложках модных журналов — все же она одна из самых известных и востребованных плюс-сайз моделей в мире.
Wday.ru вчера в 01:44
Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Политика

Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13
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Кино

Японский робот Эрика снимется в фильме

По сюжету, после улучшения ДНК человека ученый понял, что это принесет больше вреда, чем пользы, поэтому решает помочь роботу Эрике сбежать из тайной лаборатории.
Газета.Ru вчера в 09:29
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Происшествия

Ефремов отказался усыновлять детей погибшего в ДТП водителя

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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета вчера в 13:01
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