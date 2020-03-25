Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%. Об этом он рассказал в своем обращении к нации на фоне распространения коронавируса.
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