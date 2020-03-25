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Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Авто Появились первые фотографии Lada от украинского ЗАЗ Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.

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Космос В Новой Зеландии отложили пуск ракеты Electron из-за коронавируса Пуск ракеты-носителя Electron с группой спутников, планировавшийся в конце марта с космодрома в Новой Зеландии, отложен на неопределённый срок из-за коронавируса, сообщила компания Rocket Lab.

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Здоровье Инфекционист Минздрава России призвала не заниматься самолечением Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова посоветовала россиянам в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту при симптомах гриппа и простуды.

Общество Госдума рассмотрит усиление ответственности за нарушение карантина В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по госстроительству.

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