Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПутин предложил установить ипотечные каникулы для россиян

Предлагаю предусмотреть "каникулы" как по потребительским, так и ипотечным кредитам.
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URA.Ru09:35

Путин объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам

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Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

Татар-информ09:45

Путин предложил установить ипотечные каникулы для россиян

Интерфакс10:01
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Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса. Главное

Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Рассказываем о главных заявлениях.
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Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

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В Краснодарском крае упал самолет L-39

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
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Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
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В лабораторной службе «Хеликс» РБК сообщили, что также будут делать тест на новый коронавирус в Москве и Санкт-Петербурге.
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Футбол

Бывший игрок «Амкара» Якубко назвал Наваса «говном»

Экс-игрок «Амкара» и московского «Динамо» Мартин Якубко рассказал о самых неудобных защитников, против которых он играл.
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На Алексея Навального напали перед эфиром на Эхе Москвы

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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

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Авто

Появились первые фотографии Lada от украинского ЗАЗ

Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.
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Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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Перед смертью Юлия Началова страдала от псориаза

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Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
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В Новой Зеландии отложили пуск ракеты Electron из-за коронавируса

Пуск ракеты-носителя Electron с группой спутников, планировавшийся в конце марта с космодрома в Новой Зеландии, отложен на неопределённый срок из-за коронавируса, сообщила компания Rocket Lab.
РИА Новости 01:58
Общество

В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
Общество

В Челябинской области введен второй «пакет» карантинных мер

Губернатор Алексей Текслер ввел в Челябинской области второй "пакет" карантинных ограничений по коронавирусу.
Российская газета 11:52
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Здоровье

Инфекционист Минздрава России призвала не заниматься самолечением

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова посоветовала россиянам в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту при симптомах гриппа и простуды.
Вечерняя Москва 11:50
Общество

Госдума рассмотрит усиление ответственности за нарушение карантина

В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по госстроительству.
Радио Sputnik 04:15
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Общество

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Известия 10:20
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Кино

Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Комсомольская правда 04:53
Общество

Владелец «Меги» отказал рестораторам в льготах по аренде из-за вируса

Группа Ingka — владелец торговых центров «МЕГА» и магазинов IKEA — отказывает арендаторам в пересмотре условий аренды, потому что не видит для этого причин, следует из письма менеджера по аренде категории «Кафе и рестораны» Ingka Centers Russia в ответ на такую просьбу одного из рестораторов (письмо есть в распоряжении РБК).
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Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Политика

На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 07:51
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Стратегия Endless Legend стала бесплатной в Steam до 30 марта

Любой желающий уже может сыграть в проект до 30 марта в цифровом магазине Steam.
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