Коронавирус
ИнтерфаксПутин предложил установить ипотечные каникулы для россиян
Предлагаю предусмотреть "каникулы" как по потребительским, так и ипотечным кредитам.
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Армия и оружие
Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan
Экономика
Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса. Главное
Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Рассказываем о главных заявлениях.
Политика
Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды
Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Общество
Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Происшествия
В Краснодарском крае упал самолет L-39
Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Политика
Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Общество
«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус
В лабораторной службе «Хеликс» РБК сообщили, что также будут делать тест на новый коронавирус в Москве и Санкт-Петербурге.
Футбол
Бывший игрок «Амкара» Якубко назвал Наваса «говном»
Экс-игрок «Амкара» и московского «Динамо» Мартин Якубко рассказал о самых неудобных защитников, против которых он играл.
Общество
На Алексея Навального напали перед эфиром на Эхе Москвы
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Авто
Появились первые фотографии Lada от украинского ЗАЗ
Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Шоу-бизнес
Перед смертью Юлия Началова страдала от псориаза
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Космос
В Новой Зеландии отложили пуск ракеты Electron из-за коронавируса
Пуск ракеты-носителя Electron с группой спутников, планировавшийся в конце марта с космодрома в Новой Зеландии, отложен на неопределённый срок из-за коронавируса, сообщила компания Rocket Lab.
Общество
В Китае от хантавируса впервые скончался человек
Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Общество
В Челябинской области введен второй «пакет» карантинных мер
Губернатор Алексей Текслер ввел в Челябинской области второй "пакет" карантинных ограничений по коронавирусу.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Здоровье
Инфекционист Минздрава России призвала не заниматься самолечением
Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова посоветовала россиянам в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту при симптомах гриппа и простуды.
Общество
Госдума рассмотрит усиление ответственности за нарушение карантина
В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по госстроительству.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Общество
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин
Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Кино
Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Общество
Владелец «Меги» отказал рестораторам в льготах по аренде из-за вируса
Группа Ingka — владелец торговых центров «МЕГА» и магазинов IKEA — отказывает арендаторам в пересмотре условий аренды, потому что не видит для этого причин, следует из письма менеджера по аренде категории «Кафе и рестораны» Ingka Centers Russia в ответ на такую просьбу одного из рестораторов (письмо есть в распоряжении РБК).
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Политика
На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса
Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.
Игры
Стратегия Endless Legend стала бесплатной в Steam до 30 марта
Любой желающий уже может сыграть в проект до 30 марта в цифровом магазине Steam.