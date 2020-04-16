Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент.

Общество С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. 247

Общество Граждане предпочитают видеосервисы и мессенджеры Граждане предпочитают видеосервисы и мессенджеры Большинство российских абонентов домашнего интернета не планируют пользоваться бесплатным доступом к социально значимым отечественным ресурсам, утверждают в отчете аналитики AC&M. Более важными в самоизоляции для них оказались зарубежные WhatsApp и YouTube.

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Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 542

Политика Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 1K

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Наука Полет глайдера Строго говоря, идею самореплицирующихся систем обдумывали еще в 1940-е годы Джон фон Нейман и Станислав Улам.

Единоборства Уайлдер назвал Фьюри ненастоящим чемпионом Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер заявил, что нокаутировавший его во втором их бою британец Тайсон Фьюри является ненастоящим чемпионом.

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Экономика Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы. 16

Футбол Хавбек сборной России U17 Соколов об отмене элитного раунда Евро-2020: «Мы бы точно квалифицировались в финал» Полузащитник «Чертаново» и юношеской сборной России U17 Артем Соколов прокомментировал отмену элитного раунда отбора Евро-2020, который должен был пройти в марте в Москве.

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Происшествия Суды Саратова штрафуют жителей за нарушение режима самоизоляции Районные суды Саратова оштрафовали 10 жителей города за нарушение правил поведения, установленных постановлением правительства Саратовской области от 26 марта 2020 г. N208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)", при отсутствии исключительных причин. 88