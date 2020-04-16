Недвижимость
КоммерсантъПутин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент.
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С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Общество
Граждане предпочитают видеосервисы и мессенджеры
Граждане предпочитают видеосервисы и мессенджеры Большинство российских абонентов домашнего интернета не планируют пользоваться бесплатным доступом к социально значимым отечественным ресурсам, утверждают в отчете аналитики AC&M. Более важными в самоизоляции для них оказались зарубежные WhatsApp и YouTube.
Коммерсантъ 13:49
Экономика
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Тульская пресса вчера в 09:41
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Общество
Астронавт NASA сменил российского космонавта на посту командира МКС
В ходе церемонии российский космонавт Олег Скрипочка сдал командование астронавту американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристоферу Кэссиди.
Газета.Ru вчера в 17:45
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
Наука
Полет глайдера
Строго говоря, идею самореплицирующихся систем обдумывали еще в 1940-е годы Джон фон Нейман и Станислав Улам.
N+1 15:27
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb 18:01
Политика
Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
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Уайлдер назвал Фьюри ненастоящим чемпионом
Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер заявил, что нокаутировавший его во втором их бою британец Тайсон Фьюри является ненастоящим чемпионом.
ProstoProSport 02:39
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Здоровье
В Хакасии подтвердились 11 новых случаев коронавируса
Количество подтвержденных случаев коронавируса в республике выросло до 38 В четверг 16 апреля в Хакасии выявлено 11 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
SM News 12:22
Экономика
Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой
Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы.
Вести.Ru 02:14
Футбол
Хавбек сборной России U17 Соколов об отмене элитного раунда Евро-2020: «Мы бы точно квалифицировались в финал»
Полузащитник «Чертаново» и юношеской сборной России U17 Артем Соколов прокомментировал отмену элитного раунда отбора Евро-2020, который должен был пройти в марте в Москве.
Sports.ru 22:17
Общество
Филатовская больница в Москве работает на пределе возможностей
Главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей.
RT на русском 21:28
Политика
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 09:57
Футбол
«Арсенал» снизит зарплаты игрокам на 12,5% в течение года
Большинство игроков согласились на снижение доходов на 12,5% в месяц.
Чемпионат 20:45
Общество
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
Общество
Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
Политика
Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Эксперт отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты.
РИА Новости 20:08
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Общество
В Новосибирской области назвали сроки окончания учебного года
«Решение о формах организации образовательного процесса по реализации основных образовательных программ общего образования, сроках окончания учебного года образовательная организация принимает самостоятельно по согласованию с учредителем и министерством образования Новосибирской области», – указано в письме министерства образования.
Любимый город 06:24
Происшествия
Суды Саратова штрафуют жителей за нарушение режима самоизоляции
Районные суды Саратова оштрафовали 10 жителей города за нарушение правил поведения, установленных постановлением правительства Саратовской области от 26 марта 2020 г. N208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)", при отсутствии исключительных причин.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:26
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Происшествия
Полиция Корсакова разыскивает мужчину, присвоившего чужой кошелек
Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом, полиция просит обратиться в отдел УМВД России по Корсаковскому району по телефонам: 780-700 или 780-705.
АСТВ 21:50
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Футбол
Министр спорта Италии: «Надеемся возобновить тренировки 4 мая»
Надеемся, что 4 мая все команды вернутся к тренировкам.
Бомбардир.ру 18:50