Недвижимость
КоммерсантъПутин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент.
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Комментарии
Здоровье
Российские власти разрешили лечить коронавирус китайским препаратом
Правительство РФ дало разрешение использовать при лечении пациентов с коронавирусом или подозрением на это заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Страна Советов on-line 03:56
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев назвал Валерия Баринова вруном
Ранее Баринов вступился за своего давнего друга, главного тренера «Локомотива» Юрий Семина, которого Губерниев резко критиковал - Семин заступился за футболистов «Локо» в вопросе сокращения зарплат.
ProstoProSport 07:00
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
Транспорт
Глава Карелии ограничил въезд в республику
Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу, 17 апреля, ограничил въезд в республику.
Известия 09:46
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Космос
Российская «Федерация» точно сядет
Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
Lenta.ru 06:25
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Киберспорт
Virtus.pro вышли в плей-офф ESL One Los Angeles Online
С первого места в группе A Virtus.pro одержали победу над командой Nigma в групповом матче ESL One Los Angeles Online и вышли в плей-офф турнира.
Inc-news.ru 14 апреля в 14:43
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Общество
Коронавирус выявлен в 26 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 районах и округах Нижегородской области по состоянию на 17 апреля.
Newsroom24 09:21
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
Здоровье
Путин поблагодарил строителей за возведение новых медцентров
Моя Москва.онлайн 10:23
Происшествия
Московскому бомжу выписали штраф на нарушение режима самоизоляции
В Москве полицейские выписали штраф бомжу за нарушение режима самоизоляции. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «Медиазона».
Lenta.ru 12:19
Общество
Кремль признал недостаточную эффективность поддержки бизнеса
В Кремле фиксируют недостаточную эффективность реализации мер антикризисной поддержки бизнеса и граждан, разработанных правительством.
Московский Комсомолец 05:51
Здоровье
Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ
В интернете начинает набирать оборот созданная активистами петиция с требованием уволить главного врача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову.
Evo-rus.com 12:10
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Набиуллина отметила, что "вертолетные деньги" как способ поддержки используют страны, в которых исчерпаны стандартные способы ведения денежно-кредитной политики.
РИА Новости 05:51
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Политика
Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе
Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Ведомости 05:49
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет вчера в 13:06
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Общество
В Рязани 18 апреля ограничат движение транспорта
В Рязани 18 апреля ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Рязань.Лайф 11:02
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59