Коронавирус

REGNUMREGNUMПутин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг

Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
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У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
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Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Новые меры ФРС объявлены после того, как целый ряд американских инвестбанков понизил свои прогнозы по экономике США на первое полугодие 2020 года.
РБК 23 марта в 10:53
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Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

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Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
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Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»

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