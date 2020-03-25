Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам. Эта инициатива затрагивает тех граждан, общий объем активов которых превышает миллион рублей.
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Владимир Путин предложил обложить проценты по вкладам 13-процентным налогом
Московский Комсомолец09:47
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Экономика
Обращение Владимира Путина в связи с коронавирусом. Главное
Для граждан, чей общий объем вкладов превышает 1 млн рублей, установить налог 13% на получаемые проценты.
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