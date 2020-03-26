В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей. Его ставка должна составить 13%. Кроме того, глава государства сообщил о возможном увеличении до 15% налоговой ставки на дивиденды, выводимые за границу.

Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам

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Экономика Силуанов: налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года «Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 г. будет удержан только в 2022 г. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 г.», – рассказал министр журналистам, отметив, что такой же подход будет применен к инвестициям в долговые ценные бумаги.

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