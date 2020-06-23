Экономика
Общественное телевидение РоссииПутин предложил ввести налоговый маневр для IT-индустрии
Путин предложил провести налоговый манёвр для компаний сферы информационных технологий и телекоммуникаций, передает ОТР. Основная статья расходов в IT-индустрии -зарплата сотрудников.
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфакс23 июня в 11:01
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Кино
Стартовали съемки нового сериала КиноПоиск HD «Беспринципные»
В Москве началась работа над комедийным сериалом «Беспринципные» — экранизацией рассказов писателя Александра Цыпкина.
КиноПоиск 06:10
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Происшествия
Смертельное ДТП с «Камазом» и легковушкой произошло в Татарстане
В результате аварии оба водителя и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.
Газета.Ru 07:58
Общество
Депутаты «Единой России» предложили защитить права антипрививочников
В минюст РФ поступило письмо от депутатов Госдумы от «Единой России» с предложением наказывать организации и чиновников, нарушающих права родителей.
53 новости 02:39
Общество
Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова
В деле Кирилла Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство является потерпевшей стороной, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.
BFM.ru 07:33
Наука
Разработан способ быстрого и экономичного получения деталей из титанового сплава
Rusargument вчера в 08:57
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Общество
Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
Общество
Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
Здоровье
Минздрав: Вакцина не станет панацеей от коронавируса
Эксперт Минздрава РФ заявил информационным СМИ, что вакцина не будет панацеей против COVID-19.
Evo-rus.com 03:59
Космос
Раскрыта тайна жидкого океана на Плутоне
Ученые выяснили, каким образом на Плутоне может существовать океан жидкой воды, который сохранился под ледяной корой до сегодняшнего дня.
Lenta.ru 22 июня в 17:08
Армия и оружие
В России анонсирован полет «Супер-Сухого»
Летные испытания российского истребителя Су-57 с двигателем второго этапа, неофициально называемого «Супер-Сухой», начнутся летом 2022 года, сообщают «Известия», ссылаясь на источники.
Lenta.ru 07:55
Происшествия
Тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов в Приморье
В приморье сошли с рельсов тепловоз и два вагона грузового поезда.
Газета.Ru 07:04
Футбол
РФС привел самоизолировавшийся «Локомотив» в пример другим клубам
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги.
РБК 06:06
Политика
В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам
В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам, сообщают СМИ. Его дата пока точно неизвестна.
Время Пресс 00:01
Общество
Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, требуют космические суммы в качестве компенсации.
Известия 06:59
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Общество
В России могут ввести выплаты за отказ от места в детсаду
Родители, в свою очередь, могут передумать отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.
Астрахань FM вчера в 02:25
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов
Деловое.ТВ 06:00
Общество
Сайт ЦИК России подвергся DDoS-атаке
«Фиксируем: на сайт ЦИК России идёт DDoS-атака», — говорится в сообщении Центризбиркома в Telegram-канале.
RT на русском 06:36
Общество
Минкультуры разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром
Министерство культуры РФ разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром.
ТАСС 07:24
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ 24 июня в 21:55
Политика
Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня
Президент России Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 24 июня в 14:24
Политика
Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране
"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже за день выросла на 1,28%
Относительно прошлого дня рост цены составил 1,28%. В Европейской части России тонна Аи-95 подорожала на 1,25% — до 57,94 тыс. рублей.
REGNUM 08:06