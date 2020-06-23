Общество
Московский КомсомолецПутин на видео объявил о повышении НДФЛ
Президент Владимир Путин в видеообращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц - для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, вся сумма сверх обозначенной будет облагаться НДФЛ по ставке 15% вместо 13%.
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Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
RT на русском24 июня в 10:20
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Общество
Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
РИА Новости вчера в 20:49
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Футбол
Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу
РИА Новости 00:44
Общество
Суд Бурятии запретил строительство китайского завода на берегу Байкала
Суд в Бурятии поставил точку в резонансном деле о строительстве китайского завода по разливу воды на берегу озера Байкал, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:11
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску автомобилей на новой платформе
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 03:09
Космос
NASA объявило открытый конкурс на создание лунного туалета
Да, у агентства есть и собственные проекты туалетов, но администрация решила провести конкурс среди всех желающих, ведь чем больше вариантов, тем лучше.
Машины и Механизмы вчера в 17:20
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Игры
Создатели «Ведьмака» опубликовали новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года.
РБК вчера в 21:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Фотограф Роман Родин показал фигуру Пугачевой в купальнике
Снимок на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин.
Экономика сегодня вчера в 09:32
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Политика
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
РИА Новости вчера в 11:38
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Футбол
В «Оренбурге» зафиксирована вспышка коронавируса
«Оренбург» ушёл на карантин в связи с заражением игроков и сотрудников клуба коронавирусом.
Metaratings вчера в 06:30
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 24 июня в 05:35
Политика
Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину
Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК 23 июня в 14:43
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, об этом сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
Газета.Ru вчера в 14:29
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Политика
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал законопроект Демпартии о полицейской реформе и выразил надежду, что документ не пройдёт через конгресс.
RT на русском вчера в 21:35
Экономика
В России на 14% упала выручка аптек
Москва, 26 июня 2020, 03:28 — REGNUM Выручка российских аптек за май понизилась по сравнению с апрелем на 14%.
REGNUM вчера в 20:28
Общество
Российскую судью отправили в отставку из-за букета цветов
В перерыве заседания в зал вошла судья Рона Сопчук и попыталась вручить Бочкареву букет цветов со словами: «Я пришла поздравить вас с Международным женским днем».
Lenta.ru вчера в 09:33
Футбол
Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита»
В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
Евро-футбол.ру вчера в 13:14
Общество
Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:34
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам Захарова и "даже усыновить их".
РИА Новости вчера в 12:15
Общество
Электронные трудовые книжки набирают популярность
Ранее ЦДИ писал о том, что работодатели в Псковской области с начала года начали вести электронные трудовые книжки.
ЦДИ ПО вчера в 12:54
Происшествия
В Башкирии начальника отдела МВД поймали на крупных взятках
Суд признал 47-летнего начальника отдела МВД по Ишимбайскому району виновным в получении взятки в крупном размере — общая сумма составила 173 тысячи рублей.
Уфа1.ру 00:25