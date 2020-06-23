Президент Владимир Путин в видеообращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц - для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, вся сумма сверх обозначенной будет облагаться НДФЛ по ставке 15% вместо 13%.

Путин на видео объявил о повышении НДФЛ

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