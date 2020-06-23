Экономика

Би-портБи-портПутин анонсировал введение прогрессивной налоговой шкалы

Президент России Владимир Путин предложил ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к россиянам.
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Эксперты оценили, как много петербуржцев затронет прогрессивная шкала налогообложения

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Путин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

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Основатель Pink Floyd призвал помнить о победе СССР над нацизмом

Один из основателей британской группы Pink Floyd заявил в интервью RT, что страны Запада мало помнят о том, что именно СССР победил нацизм в лице гитлеровской Германии.
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На участке федеральной автодороги Р-297 «Амур» в Амурской области на время ограничат движение транспорта.
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В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
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Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

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Здоровье

Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц

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Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся.
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Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
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Здоровье

В Свердловской области коронавирус диагностирован у 182 человек

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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
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«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

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Шоу-бизнес

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Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская намерена через суд выселить из своей квартиры бывшего мужа Дмитрия Иванова.
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Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера

Японские ученые из Университета Кюсю установили, что часть белка соевых бобов может уменьшить ухудшение памяти у мышей, выступивших моделью болезни Альцгеймера.
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Бывший защитник каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес уговорил своего соотечественника Артура перейти в "Ювентус".
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Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
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«Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.
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Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.
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Акционеры алмазодобывающей компании "Алроса" на годовом собрании утвердили новый состав наблюдательного совета компании, в который, помимо прочих, вошел экс-глава "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) и член ее совета директоров Владимир Рашевский, говорится в материалах компании.
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СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

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В Алтайском крае выявили 77 новых зараженных коронавирусом

Всего на 24 июня в регионе насчитывается 3 522 человека, которые заболели коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 23:23
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Общество

Суд в Москве, как ожидается, огласит приговор по делу «Седьмой студии»

Эхо Москвы 18:05
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