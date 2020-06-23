Экономика
Би-портПутин анонсировал введение прогрессивной налоговой шкалы
Президент России Владимир Путин предложил ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к россиянам.
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Эксперты оценили, как много петербуржцев затронет прогрессивная шкала налогообложения
Петербургский дневник23 июня в 12:10
Путин анонсировал введение прогрессивной шкалы для налога на доходы физических лиц
FreeNews-Volga23 июня в 10:37
Владимир Путин предложил прогрессивную шкалу НДФЛ для лечения редких заболеваний у детей
Medvestnik.ru23 июня в 11:19
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Политика
Основатель Pink Floyd призвал помнить о победе СССР над нацизмом
Один из основателей британской группы Pink Floyd заявил в интервью RT, что страны Запада мало помнят о том, что именно СССР победил нацизм в лице гитлеровской Германии.
RuNews24.ru 05:11
Транспорт
На участке федеральной трассы в Приамурье ограничат движение
На участке федеральной автодороги Р-297 «Амур» в Амурской области на время ограничат движение транспорта.
Амур.инфо 20:14
Спорт
Saints Row 2 и WRC 8 станут бесплатными
Самой интересной из представленных игр все же является WRC 8. Игра предлагает более 50 аутентичных гоночных команд, 14 заездов, динамичные погодные условия и глубокую систему менеджмента, требующую от игрока самостоятельно заниматься развитием своей карьеры профессионального гонщика.
Городской портал Новый Нижний 19:00
Здоровье
В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса
В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru вчера в 06:58
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Здоровье
Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц
Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.
Коммерсантъ 18:37
Экономика
Экономика Европы приблизилась к обрыву
Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся.
Lenta.ru 20:06
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Здоровье
В Свердловской области коронавирус диагностирован у 182 человек
Kursk.com 23 июня в 03:39
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
Коммерсантъ 17:14
Шоу-бизнес
Лолита через суд выселяет бывшего мужа
Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская намерена через суд выселить из своей квартиры бывшего мужа Дмитрия Иванова.
НТВ 06:19
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ 04:53
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Наука
Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера
Японские ученые из Университета Кюсю установили, что часть белка соевых бобов может уменьшить ухудшение памяти у мышей, выступивших моделью болезни Альцгеймера.
МонаВиста 23 июня в 11:37
Футбол
Дани Алвес уговорил Артура перейти в «Ювентус»
Бывший защитник каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес уговорил своего соотечественника Артура перейти в "Ювентус".
Газета.Ru 13:47
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru 18:50
Здоровье
Ученый сообщил о случаях смертей от COVID с отрицательными ПЦР-тестами
«Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.
РБК 20:04
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски стала блондинкой
Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.
Super.ru вчера в 10:04
Экономика
Экс-глава СУЭК Рашевский вошел в набсовет «Алросы»
Акционеры алмазодобывающей компании "Алроса" на годовом собрании утвердили новый состав наблюдательного совета компании, в который, помимо прочих, вошел экс-глава "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) и член ее совета директоров Владимир Рашевский, говорится в материалах компании.
ТАСС 09:05
Экономика
Ипотечный портфель в апреле показал рост на 0,4%
Ипотечный портфель в российских банках показал рост на 0,4%, до 3,8 трлн руб. в апреле по сравнению с мартом, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".
ТАСС 20:05
Происшествия
В Алтайском крае выявили 77 новых зараженных коронавирусом
Всего на 24 июня в регионе насчитывается 3 522 человека, которые заболели коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 23:23