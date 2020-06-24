Экономика
ЧемпионатПутин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ
С учётом нового качества администрирования появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно. С 1 января 2021 года предлагаю изменить налогообложение до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей.
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Эксперты оценили, как много петербуржцев затронет прогрессивная шкала налогообложения
Петербургский дневник23 июня в 12:10
Владимир Путин предложил прогрессивную шкалу НДФЛ для лечения редких заболеваний у детей
Medvestnik.ru23 июня в 11:19
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Здоровье
Ученый сообщил о случаях смертей от COVID с отрицательными ПЦР-тестами
«Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.
РБК 20:04
Политика
Зеленского поразил масштаб наводнения на западе Украины
РИА Новости 16:54
Политика
Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину
"На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.
ТАСС 08:03
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Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна и Брухуновой
Shraibikus News 11:31
Здоровье
В Европе разрешили препарат от коронавируса
Одобрение EMA означает, что врачи могут назначить препарат Gilead в Европе, как только Европейская комиссия, исполнительный директор ЕС, даст свое одобрение, что теперь является формальностью, ожидаемой в течение следующей недели.
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Аксенов: Путин удержал бы СССР от распада
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что СССР не распался бы, если бы им управлял такой человек как президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 14:31
Происшествия
На военной базе в Иране произошел взрыв газа
Никто не пострадал в результате взрыва емкости для газа около военной базы, расположенной в районе Пардис к востоку от Тегерана.
ТАСС 20:31
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
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Ксения Собчак получила сотрясение и перелом носа в результате падения
Оказалось, что некоторое время назад Ксения получила сотрясение и перелом носа. В результате ей пришлось перенести сложнейшую операцию.
HotGeo 09:25
Экономика
Яркий спич глава Саяногорска посвятил правительству и РУСАЛу
Глава Саяногорска Михаил Валов сегодня с чувством и по делу выступил на публичных слушаниях по исполнению бюджета-2019.
ИА Хакасия 05:07
Здоровье
В ЦКПЗ не исключили коронавирус у 20 млн жителей США
В США число жителей с коронавирусом может превышать 20 млн человек, сообщил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.
Взгляд.ру 18:54
Общество
Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение
Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС.
BFM.ru 06:54
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, агентство «РИА Новости».
Известия 17:32
Технологии
Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com 16:28
Общество
Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено
Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева.
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Шоу-бизнес
Дорогая мебель и натяжные потолки: новый ремонт в доме Ирины Акуловой
Ирина Акулова запустила и себя, и дом, в котором жила.
StarHit.ru 20:40
Происшествия
В Бурятии выявили 44 новых случая заражения SARS-CoV-2
Улан-Удэ, 25 июня 2020, 06:12 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:12
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы 13:16
Происшествия
Ливень затопил центральные дороги во Владивостоке
Интерфакс - Россия 21:07
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Политика
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 июня опроверг информацию о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко уехал сразу после парада Победы на Красной площади.
Известия вчера в 18:47
Общество
Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 23 июня в 10:34
Политика
Украина хочет арестовать 18 иностранных судов за заходы в Крым
Суды на Украине вынесли вердикты об аресте 18 судов за «нарушение порядка захода в порты Крыма».
Национальная служба новостей 10:26
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Акинфеев жестко высказался о разгромном поражении от «Зенита»
РИА Новости 15:11
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В Харькове неизвестные избили члена украинской партии
Лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий заявил, что в Харькове неизвестные ночью избили битами члена его политсилы.
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Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
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