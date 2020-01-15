Общество

РИА ОренбуржьеРИА ОренбуржьеПутин предложил ввести выплаты для семей с детьми до 7 лет

В ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести новую меру по поддержке семей с детьми. По словам российского лидера, ежемесячные выплаты семьям заканчиваются, когда детям исполняется три года.
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с чего всё началось

Дадут деньги семьям, учителям и бизнесу: Путин зачитал послание Федеральному собранию

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию — это ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.
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