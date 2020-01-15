Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию — это ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Политика Путин анонсировал проект «Доступный интернет» Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.

Политика В Думе назвали возможных кандидатов на пост премьера Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что среди возможных претендентов на пост премьера видит Антона Силуанова, который был первым вице-премьером.

Автоспорт Десятый этап «Дакара» был прерван из-за погодных условий Грузовики В преддверии десятого этапа ралли-марафона "Дакар" экипаж команды "КамАЗ-мастер" под руководством Андрея Каргинова уверенно лидировал в общем зачёте и имел в своём активе победы на четырёх спецучастках подряд.

Политика Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.

Происшествия В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк Вооруженная группа из четверых человек совершила попытку ограбления финансового учреждения на улице Савушкина в Санкт-Петербурге в среду вечером, полиция ищет злоумышленников, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Авто В России упали продажи новых автомобилей Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.