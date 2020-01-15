Общество

RT на русскомRT на русскомПутин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
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с чего всё началось

Дадут деньги семьям, учителям и бизнесу: Путин зачитал послание Федеральному собранию

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию — это ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.
Екатеринбург Онлайн03:30

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Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

RT на русском04:23

Кузнецова: выплаты на детей до семи лет помогут решить проблему бедности семей

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Коммерсантъ04:30

«Выйти из ловушки». В России кардинально меняется поддержка семьи

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Путин поручил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

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«Путинские пособия» продлили с трёх до семи лет

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Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Интерфакс04:12
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
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Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Общество

Путин начал послание к Федеральному Собранию с вопроса демографии

В 2019 году число рождений на 1 женщину составило 0,5. Для нашей страны это мало.
Владимирские новости 04:44
Политика

Путин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию.
Газета.Ru 05:13
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Общество

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Политика

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Несмотря на подписание первой части торгового соглашения, разногласия между странами сохраняются, заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Коммерсантъ 13:06
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Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
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В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

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Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
ТАСС 07:53
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Интерфакс 04:52
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Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что среди возможных претендентов на пост премьера видит Антона Силуанова, который был первым вице-премьером.
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Десятый этап «Дакара» был прерван из-за погодных условий

Грузовики В преддверии десятого этапа ралли-марафона "Дакар" экипаж команды "КамАЗ-мастер" под руководством Андрея Каргинова уверенно лидировал в общем зачёте и имел в своём активе победы на четырёх спецучастках подряд.
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Политика

Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского

На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 13:39
Наука

Синдром эмоционального выгорания связали с нерегулярным сердцебиением

Американские специалисты выяснили, что синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением.
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Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
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Политика

Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
РБК 14:00
Происшествия

В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк

Вооруженная группа из четверых человек совершила попытку ограбления финансового учреждения на улице Савушкина в Санкт-Петербурге в среду вечером, полиция ищет злоумышленников, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 13:40
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Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Вечерняя Москва вчера в 07:07
Политика

Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин огласил свое ежегодное послание Федеральному Собранию.
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Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Политика

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
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В Совфеде оценили кандидатуру Мишустина на пост премьера

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин является достойным кандидатом на пост премьер-министра РФ.
Вечерняя Москва 12:36
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В России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 12:03
Армия и оружие

В США показали изнутри самолет «Судного дня»

В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
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Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
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Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
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У черной дыры в центре Млечного Пути нашли объекты нового типа

Объекты обладают различными орбитами, но схожим происхождением, что позволяет выделить их в новых класс, который может быть уникальным для непосредственного окружения сверхмассивных черных дыр, пишут авторы в журнале Nature.
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На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

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