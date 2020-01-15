Общество

РБКРБКПутин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января текущего 2020 года», — заявил он. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека.
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с чего всё началось

Дадут деньги семьям, учителям и бизнесу: Путин зачитал послание Федеральному собранию

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию — это ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.
Екатеринбург Онлайн03:30

Подробнее о событии

Путин поручил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Rambler News Service04:17

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

РБК05:04

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей до 7 лет

Коммерсантъ04:30

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

RT на русском04:23

Кузнецова: выплаты на детей до семи лет помогут решить проблему бедности семей

ТАСС06:42

«Путинские пособия» продлили с трёх до семи лет

Екатеринбург Онлайн04:14

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Интерфакс04:12
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Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 06:59
Политика

Путин: Поправки в Конституцию РФ вынесут на референдум

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», в ходе послания Федеральному собранию президент рассказал о готовящихся изменениях в политической системе страны и целом ряде поправок в Конституцию РФ.
Фонтанка.Ру 05:30
Армия и оружие

Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
РБК 11:07
Политика

Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра

Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Известия 10:56
Политика

Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко

Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Российская газета 10:25
Общество

Испугалась гнева королевы: Меган Маркл не поддержала принца Гарри

7Дней.ру вчера в 22:00
Политика

Путин предложил Медведеву новую должность

Спойлер: Медведев не будет премьер-министром Владимир Путин объявил на встрече с членами правительства о том, что готов предложить Дмитрию Медведеву должность заместителя председателя Совета безопасности России.
Gorodkirov.ru 08:56
Гаджеты

Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700

Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
iXBT.com 13 января в 10:21
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой

Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 08:55
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Игры

Вышел новый трейлер Resident Evil 3

В официальном канале опубликовали новый трейлер.
КМВ Новости вчера в 12:51
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Автоспорт

Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»

Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
7 новостей 04:28
Политика

Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
РИА Новости 10:50
Общество

Россияне потратили на мобильные игры и приложения больше $1 млрд

В 2019 году россияне впервые потратили более одного миллиарда долларов на мобильные приложения, сообщает «Ъ».
Общественное телевидение России 10:30
Происшествия

В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

Российская газета 03:21
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru вчера в 15:42
Общество

Путин поручил увеличить доплаты учителям

Глава государства предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей из федерального бюджета, все действующие выплаты при этом необходимо сохранить.
Lenta.ru 04:33
Политика

Украинский эксперт Погребинский рассказал о способности РФ сделать США «штатом Нью-Йорк»

Умланд объявил, что экономика России якобы уступает Италии и отдельно взятому штату Нью-Йорк, но Россия "ведет себя так, как будто этот штат – целые США".
Экономика сегодня 10:33
Политика

Путин заявил о запросе на перемены в обществе

В обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Lenta.ru 04:12
Политика

В Минфине США прокомментировали вторую фазу сделки с Китаем

«Как и в первой части сделки, во второй фазе будут дополнительные сокращения тарифов», — заявил он в интервью телеканалу CNBC.
RT на русском 09:59
Общество

Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.
RT на русском 10:05
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Авто

Представлен серийный кроссовер Genesis GV80

Genesis GV80 стал первой серийной моделью с центральной подушкой безопасности, которая раскрывается между передними сиденьями, предотвращая столкновение водителя и переднего пассажира.
Авторевю 00:43
Политика

Политолог прокомментировал отставку правительства России

Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
RT на русском 09:31
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Газета.Ru 08:48
Общество

Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

REGNUM 00:38
Как работают Яндекс.Новости?
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