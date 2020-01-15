Общество
РБКПутин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января текущего 2020 года», — заявил он. Глава государства пояснил, что на данный момент выплаты производятся до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.
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с чего всё началось
Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию — это ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.Екатеринбург Онлайн03:30
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Политика
Путин предложил изменить Конституцию
1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Армия и оружие
Источник в ОСК рассказал о проекте первого российского авианосца
Россия создаст свой первый авианосец и будет использовать техническую документацию по разработанному в СССР и не достроенному тяжелому атомному авианосцу Ульяновск, передает ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли.
Политика
Владимир Путин впервые обратился к Федеральному собранию в начале года
Послание Федеральному собранию впервые оглашается в начале года.
Авто
Genesis представил первый в своей истории кроссовер
Премиальный корейский автомобильный бренд Genesis представил первый в своей истории кроссовер, который получил название GV80.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей
Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.
Политика
Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Культура
Композитор Максим Дунаевский отмечает 75-летие
Композитор Максим Дунаевский сегодня отмечает юбилей. Народному артисту России исполнилось 75 лет.
Авто
Составили список проблемных турбодвигателей
Эксперты журнала "За рулем" выяснили, почему за наддувными агрегатами закрепился негативный имидж и какие из них действительно можно назвать проблемными.
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России
Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Общество
Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы
Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Общество
Губернатор Амурской области прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в церемонии ежегодного обращения президента России к Федеральному собранию.
Единоборства
Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Общество
Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты
В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Происшествия
Мужчина пытался затащить девочку в машину у школы
В свою очередь агентство «Фонтанка» сообщает, что инцидент произошел на Пионерской улице и что подошедший к девочке мужчина был одет в комуфляжную форму.
Политика
WSJ: США сократят военную помощь Ираку за вывод американских войск
США задумали сократить размер военной помощи Ираку, если Багдад вышлет американских солдат из страны.
Происшествия
В дагестанском Кизляре 30 человек отравились питьевой водой
В городе Кизляре десятки людей, в числе которых дети, находятся в больнице в результате отравления питьевой водой.
Экономика
В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России
Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции принципы единой системы власти
В Конституции РФ необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Павел Крашенинников возглавил рейтинг депутатов Госдумы
В понедельник, 13 января, политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», передаёт «Коммерсант».