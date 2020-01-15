Общество

РБКРБКПутин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января текущего 2020 года», — заявил он. Глава государства пояснил, что на данный момент выплаты производятся до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.
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с чего всё началось

Дадут деньги семьям, учителям и бизнесу: Путин зачитал послание Федеральному собранию

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию — это ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.
Екатеринбург Онлайн03:30

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В Совфеде оценили предложенные меры поддержки семей с детьми

RT на русском06:28

Путин объявил о широкомасштабной финансовой поддержке семей

Вести.Ru04:45

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Интерфакс04:12

Путин потребовал упростить процедуру получения пособий семьями с детьми

Известия04:21

Путин поручил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Rambler News Service04:17

«Путинские пособия» продлили с трёх до семи лет

Екатеринбург Онлайн04:14

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей до 7 лет

Коммерсантъ04:30
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Политика

Путин предложил изменить Конституцию

1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Lenta.ru 06:04
Армия и оружие

Источник в ОСК рассказал о проекте первого российского авианосца

Россия создаст свой первый авианосец и будет использовать техническую документацию по разработанному в СССР и не достроенному тяжелому атомному авианосцу Ульяновск, передает ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли.
Газета.Ru 13 января в 08:38
Политика

Владимир Путин впервые обратился к Федеральному собранию в начале года

Послание Федеральному собранию впервые оглашается в начале года.
ЛОТ 04:10
Авто

Genesis представил первый в своей истории кроссовер

Премиальный корейский автомобильный бренд Genesis представил первый в своей истории кроссовер, который получил название GV80.
Известия 06:07
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Экономика

Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.
ТАСС 05:56
Политика

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Вести.Ru 05:21
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия вчера в 07:39
Кино

Amazon назвал актерский состав сериала «Властелин колец»

iReactor 04:04
Происшествия

Омский педагог совратил восемь школьниц

Om1.ru 03:15
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Культура

Композитор Максим Дунаевский отмечает 75-летие

Композитор Максим Дунаевский сегодня отмечает юбилей. Народному артисту России исполнилось 75 лет.
НТВ 00:55
Авто

Составили список проблемных турбодвигателей

Эксперты журнала "За рулем" выяснили, почему за наддувными агрегатами закрепился негативный имидж и какие из них действительно можно назвать проблемными.
Новые автомобили вчера в 11:12
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
ТАСС 13 января в 11:25
Политика

Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России

Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Pravda.Ru 05:58
Общество

Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы

Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
Znak.com 04:44
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

RT на русском 03:05
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера

Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Алтапресс 01:26
Политика

Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране

Газета.Ru 01:11
Общество

Губернатор Амурской области прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в церемонии ежегодного обращения президента России к Федеральному собранию.
Амур.инфо 05:36
Единоборства

Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Известия вчера в 21:53
Общество

Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Газета.Ru 06:17
Происшествия

Мужчина пытался затащить девочку в машину у школы

В свою очередь агентство «Фонтанка» сообщает, что инцидент произошел на Пионерской улице и что подошедший к девочке мужчина был одет в комуфляжную форму.
Московский Комсомолец 03:28
Политика

WSJ: США сократят военную помощь Ираку за вывод американских войск

США задумали сократить размер военной помощи Ираку, если Багдад вышлет американских солдат из страны.
Телеканал 360° вчера в 23:27
Происшествия

В дагестанском Кизляре 30 человек отравились питьевой водой

В городе Кизляре десятки людей, в числе которых дети, находятся в больнице в результате отравления питьевой водой.
Вести.Ru вчера в 10:57
Экономика

В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
RT на русском 05:04
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции принципы единой системы власти

В Конституции РФ необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 05:34
Политика

Павел Крашенинников возглавил рейтинг депутатов Госдумы

В понедельник, 13 января, политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», передаёт «Коммерсант».
Право.ру 13 января в 08:43
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