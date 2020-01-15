Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию — это ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.

с чего всё началось

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января текущего 2020 года», — заявил он. Глава государства пояснил, что на данный момент выплаты производятся до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

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