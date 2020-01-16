Общество
За облакамиВыплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России
В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет. Такую меру поддержки объявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию, передает «Российская газета». Пособия начнут действовать с 1 января этого года.
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Путин поручил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет
Rambler News Service15 января в 04:17
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет
Интерфакс15 января в 04:12
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