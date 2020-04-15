Предприятиям выделят деньги для выплаты зарплат сотрудникам и решения неотложных задач. Объём помощи определят по состоянию на 1 апреля из расчёта в 12 130 рублей на человека в месяц.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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