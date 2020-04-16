Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.
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