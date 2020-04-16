Экономика
RT на русскомПутин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.
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Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию на коронавирус иммунитета
Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:14
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Дочь Мерьем Узерли «взорвала» турецкие соцсети
Согласно распространенному сообщению, артистка поделилась совместным фото с дочерью, которое буквально «взорвало» сеть.
Rusturkey.com вчера в 23:06
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Недвижимость
Путин анонсировал льготную ипотеку под 6,5%
Российский президент Владимир Путин предложил ввести в стране льготную ипотечную программу под 6,5 процентов на приобретение жилья комфорт класс, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:01
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Наука
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо
Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета вчера в 07:20
Политика
Путин заявил об успешной работе по подготовке вакцины от коронавируса
Работа по подготовке вакцины от коронавирусной инфекции в России идет успешно, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.
ФАН 09:48
Армия и оружие
Китайский истребитель J-20 зависим от российского двигателя
Издание Sohu, говоря об истребителе Chengdu J-20, останавливается на его отличных характеристиках, по которым он не уступает другим самолетам аналогичного поколения.
Политическая Экспертиза 15 апреля в 10:47
Хоккей
Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»
В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
Чемпионат 15 апреля в 07:13
Общество
Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19
Здоровье
В Саратовской области из-за коронавируса вводят карантин в Ершове
В г. Ершове Саратовской области вводится режим карантина.
Регион 64 03:15
Общество
Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии
После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
Происшествия
В Краснодаре прекратила прием пациентов больница скорой помощи
Российская газета вчера в 05:11
Армия и оружие
Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом
Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
Общество
Экипаж МКС вернется на «коронавирусную Землю» после полугода в космосе
Экипаж в составе россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир вернется в пятницу на Землю на пилотируемом корабле "Союз МС-15" после полугода на МКС.
РЕН ТВ вчера в 17:38
Общество
Минобороны сообщило о заразившихся коронавирусом военнослужащих
В Минобороны заявили, что военнослужащие в Тюменском высшем военном инженерном командном училище заразились коронавирусом.
Профиль вчера в 10:44
Здоровье
Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом
Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с распространением в стране новой инфекции.
КП - Тюмень 07:53
Кино
Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
ИА InterMedia 06:42
Шоу-бизнес
Иван Ургант и Глюкоза разделись для участия в новом флешмобе
Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта», разделся вместе со своей гостьей Глюкозой, российской исполнительницей, для участия в новом интернет-флешмобе.
Discover24 вчера в 08:15
Политика
Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
Политика
Путин призвал действовать активнее и быстрее из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин призвал действовать активнее и быстрее из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 09:21
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
Авто
Китайский Toyota Land Cruiser показали на фото
В продажу внедорожник поступит уже в скором времени. К слову, китайский «клон» Toyota Land Cruiser уже был ранее замечен фотошпионами.
32CARS.ru 06:33