Экономика
RT на русскомПутин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.
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Бизнесмены в ХМАО срочно выводят людей на работу, чтобы получить деньги «от Путина»
URA.Ru16 апреля в 11:48
Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат
Интерфакс15 апреля в 09:33
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Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
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Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:22
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Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Общество
В Прикамье выявили 26 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом.
Дни24 03:02
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Представители сферы туризма Антальи не ожидают иностранцев раньше августа.
ToDay News Ufa вчера в 06:33
Биатлон
Фуркад получил Большой хрустальный глобус вместо Йоханнеса Бё
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке отправил ему Большой хрустальный глобус вместо норвежца Йоханнеса Бё.
Матч ТВ 02:30
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Общество
Пик заболеваемости в Москве ожидается в ближайшие недели
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на ближайшие две-три недели.
Росбалт вчера в 02:42
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Политика
Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы
Президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы, приуроченного к 75-летию празднования 9 мая.
Russkie.org 16 апреля в 13:17
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Общество
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
В России за сутки умерло 40 человек с коронавирусом
В России за последние сутки 40 человек умерло от коронавируса COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:49
Наука
Таламус поучаствовал в принятии вероятностных решений
Принятие решений при меняющейся вероятности наступления событий определяется функциональными связями между префронтальными отделами головного мозга и таламусом, который посылает сигнал от органов чувств коре больших полушарий.
N+1 вчера в 08:10
Религия
В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
Шоу-бизнес
Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной
Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News 16 апреля в 15:24
Общество
В Ярославской области число заразившихся коронавирусом превысило сто
Число заболевших в Ярославской области увеличилось до 105 человек после того, как в минувшие сутки подтвердились еще 24 диагноза, сообщил губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети Facbook.
РИА Новости 05:24
Армия и оружие
Российские БТРы попытались перехватить американских военных
Avia.pro 15 апреля в 21:15
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Общество
Новых случаев коронавируса в Алтайском крае не выявили
За минувшие сутки в Алтайском крае не подтвердилось новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 15 апреля в 23:26
Единоборства
Тони Фергюсон объяснил, для кого он согнал вес
Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал, зачем он сгонял вес после того, как узнал, что запланированный на 18 апреля турнир не состоится.
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Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых больных коронавирусом
За сутки в Ростовской области число больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 29 человек, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
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Общество
В Саратовской области выявлено 98 случаев заражения коронавирусом
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Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал, как его дети готовятся к Пасхе
Дети Филиппа Киркорова – Алла-Виктория и Мартин, испекли к Пасхе куличи и покрасили яйца.
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Здоровье
Для борьбы с коронавирусом в Ростовской области готовят 11 госпиталей
В Ростовской области готовятся 11 инфекционных госпиталей, которые предназначены для приема пациентов с COVID-19.
Don24 вчера в 05:58