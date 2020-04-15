Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

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