Экономика
RT на русскомПутин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.
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Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Авто
Появились официальные фото китайской копии Toyota Land Cruiser
Китайская компания Hengtian Automobile опубликовала первые официальные фотографии нового внедорожника Hengtian L4600, признанного СМИ «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня 05:15
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
Общество
Госдума запретила продавать алкоголь в маленьких кафе в жилых домах
Госдума запретила продавать алкоголь в кафе площадь менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых многоквартирных домах.
Медиазона 05:45
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Газета.Ru 03:39
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости вчера в 11:36
Общество
Коронавирус распространился по 27 территориям Ростовской области
За последние сутки зарегистрировали 23 зараженных, всего выявили 168 случаев заболевания. Инфекция захватывает все новые территории.
Rostov gazeta 03:56
Общество
В Тульской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом в Тульской области увеличилось на 25 человек.
Тульская пресса 04:24
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
Коммерсантъ 00:20
Здоровье
Два случая коронавируса выявили в Тынде
В Амурской области выявлено два случая коронавируса, оба заболевших из Тынды.
Телепорт 02:07
Политика
В Кремле оценили заявление Трампа о готовности помочь с аппаратами ИВЛ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы помочь России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции лёгких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство.
RT на русском вчера в 06:48
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля
Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Кино
Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая
Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
РИА Новости 04:49
Общество
На территории Тульской области могут ввести электронные пропуска
Сегодня, 16 апреля 2020 года, Алексей Дюмин провел совещание, на котором основной темой обсуждения стало введение в Тульской области дополнительных ограничительных мер, целью которых является борьба с распространением коронавируса.
Первый Тульский вчера в 15:05
Общество
В Нахимовском морском училище коронавирусом заразился 31 воспитанник
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Армия и оружие
США назвали преимущества российской торпеды «Физик»
NewInform вчера в 01:46
Общество
Кремль фиксирует недостаточную эффективность мер поддержки МСП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Авто
Власти Китая раздают деньги на покупку автомобилей
В целях поддержки отрасли власти КНР предоставят гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку машин.
Тарантас Ньюс 15 апреля в 03:43
Армия и оружие
Директор музея в Германии рассказал о подписании акта о капитуляции
Директор уникального Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст, немецкий историк Йорг Морре в интервью РИА Новости рассказал, как проходило подписание акта о капитуляции нацистской Германии в Берлине, который был взят бойцами Красной Армии в результате начавшейся 16 марта 1945 года Зееловско-берлинской наступательной операции.
РИА Новости вчера в 04:29
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44