Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

ЦДИ ПО09:24

«Нельзя прожить на минимальную зарплату»: екатеринбургские бизнесмены — о путинской поддержке

Екатеринбург Онлайн10:46

Путин предложил выдавать бизнесу деньги для выплаты зарплат

РИА Новости09:34

Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей средства на зарплаты

Интерфакс09:16

Путин поручил предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь

ТАСС09:49

Как еще Путин решил помочь бизнесу и регионам. Главное

Толк09:52

Больше денег и кредитов. Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса

АМИТЕЛ10:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Общество

Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой

РИА Новости 09:10
257
Экономика

Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса

«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
Информационный центр Правительства Москвы 10:31
52
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,1K
Общество

Путин предложил выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.
RT на русском 10:13
7
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
60
Культура

В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
613
Армия и оружие

В Великобритании оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»

В британском издании «Daily Mail» заявили, что военные эксперты страны восхищаются российской снайперской винтовкой «Сумрак».
Военное дело вчера в 03:11
38
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
493
Здоровье

Врио главы Коми объяснил отсутствие выздоровевших от коронавируса

На сегодня в Коми считается выздоровевшим от коронавируса только один человек. Речь о студенте, который первым был выявлен в регионе.
SM News 10:39
1
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
3,1K
Общество

Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл

Спортивный журналист Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-баттл. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
РБК 06:39
1K
Общество

Калининградские власти продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
РИА Новости 09:46
51
Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
291
Происшествия

Больной COVID-19 мужчина убил жену после попытки выгнать его из дома

Эгала задержали по подозрению в убийстве. В суде он рассказал, что жена попросила его покинуть дом из-за того, что он болен COVID-19.
РИА Новости 08:47
9
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
1K
Энергетика

Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
11
Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
4
Здоровье

Ученые: вспышка коронавируса в Петербурге продержится до июня

Вспышка заражения коронавирусом в Петербурге продлится до июня-июля этого года — таковы результаты прогноза, составленного с помощью математической модели учеными Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и экспертами Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.
Петербургский дневник 11:11
Музыка

Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия

Вечерняя Москва 07:31
10
Здоровье

Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков

По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
4
Общество

Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область

Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
372
Общество

Почти миллион выданных электронных пропусков аннулируют в Москве

Общее количество выданных пропусков составило более 3,2 млн.
Москва Online вчера в 12:02
1,9K
Общество

Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
42
Гаджеты

Apple представила дешевый iPhone SE

Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году.
Lenta.ru 11:09
25
Политика

Обмен пленными между ДНР и Украиной может состояться 16 апреля

Донецк, 15 апреля 2020, 17:39 — REGNUM ДНР и Украина могут провести очередной обмен пленными 16 апреля, заявила уполномоченный ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 15 апреля «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 10:39
Экономика

Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации

Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
58
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,7K
Общество

В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ

Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
Известия 04:49
22
Общество

Путин поручил освободить доплаты врачам от НДФЛ

Президент России Владимир Путин поручил освободить федеральные доплаты врачам от налога на доход физлиц (НДФЛ).
Rambler News Service 09:53
5
Происшествия

На Украине возле больницы произошёл взрыв

REGNUM 11:09
5
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное