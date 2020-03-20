Коронавирус
RT на русскомПутин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.
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«Нельзя прожить на минимальную зарплату»: екатеринбургские бизнесмены — о путинской поддержке
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МонаВиста вчера в 13:16
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Петербургский дневник 11:11
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Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия
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Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков
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Snob.ru 09:16
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Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
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Apple представила дешевый iPhone SE
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Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
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Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
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Путин поручил освободить доплаты врачам от НДФЛ
Президент России Владимир Путин поручил освободить федеральные доплаты врачам от налога на доход физлиц (НДФЛ).
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